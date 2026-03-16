APPUNTAMENTI
La stagione estiva 2026 si presenta al Fondi Beach Festival il 28 e 29 marzo
A Fondi gli operatori balneari pensano già all’estate e sono in gran fermento in vista della stagione più calda dell’anno. Il 28 e 29 marzo il “Fondi Beach Festival” porterà il sapore del mare in Piazza De Gasperi con le esposizioni degli stabilimenti balneari e le eccellenze del settore. Due giorni per raccontarsi e raccontare, in anteprima, le proposte dell’estate 2026. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nautilus, con il patrocinio del Comune di Fondi.
Durante le due giornate, la piazza si trasformerà in una vera e propria spiaggia urbana, con allestimenti a tema e spazi espositivi dedicati agli stabilimenti balneari del territorio. I visitatori potranno conoscere l’offerta balneare di Fondi, incontrare direttamente gli operatori, scoprire servizi, promozioni e novità e vivere un’anteprima dell’atmosfera estiva. A fare da cornice musica, spettacoli, intrattenimento, animazione, beach food e degustazioni che trasformeranno la due giorni in un grande evento da vivere e da gustare.
«Una grandissima vetrina – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per il litorale ma anche per la filiera che porta un indotto enorme alla città di Fondi e che rappresenta una parte importantissima delle attività produttive locali. L’invito, quindi, è a partecipare numerosi anche per rafforzare, tutti insieme, l’identità turistica della nostra straordinaria fascia costiera».
«Ogni stabilimento – commentano gli assessori al Turismo Vincenzo Carnevale e alle Attività Produttive Stefania Stravato che hanno subito sposato con entusiasmo l’idea lanciata dall’Associazione Nautilus – sarà rappresentato attraverso un allestimento che riproduce l’esperienza reale della spiaggia. Un assaggio di estate che ci piace e che trasmette quell’idea di destagionalizzazione che da anni stiamo promuovendo con eventi ed iniziative mirate. Particolarmente interessante anche il capitolo del beach food che mettendo in luce la creatività degli operatori balneari trasformando il cibo in un efficace strumento di promozione turistica».
APPUNTAMENTI
Il presidente nazionale di Lilt a Latina per presentare il suo libro: “Una vita per vincere il cancro”
LATINA – La LILT Associazione Provinciale di Latina presenterà il libro del Prof. Francesco Schittulli dal titolo “Una vita per vincere il cancro”, dedicato ai temi della prevenzione oncologica. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, in Piazza del Popolo 2 a Latina.
Sarà l’occasione per incontrare l’autore, Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, che condividerà con il pubblico la sua esperienza e le riflessioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il cancro: “Un insieme di programmi, propositi e proposte – ha dichiarato il Prof. Schittulli parlando del volume – un dialogo con il lettore, un invito a conoscersi meglio e unirsi per vincere il male del secolo”.
“Sarà un’occasione per sensibilizzare l’intera città di Latina su un tema così attuale e sull’importanza della prevenzione, per donne e uomini – afferma Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente LILT Latina –. L’appuntamento di mercoledì sarà un momento di confronto, approfondimento e riflessione. Solo in questo modo, e tutti insieme, possiamo diffondere il valore della prevenzione a più persone possibili”.
L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato dalla Prof.ssa Stefania De Caro, da sempre impegnata sui temi della salute e dell’educazione sanitaria.
APPUNTAMENTI
I Volenterosi all’appuntamento del Comitato di Terracina per il “no” al referendum
TERRACINA – Sarà a Terracina domani 17 marzo, nel gruppo dei 15 partecipanti al comitato dei cosiddetti volenterosi, che ha presentato il ricorso ammesso dalla Cassazione l’attuale quesito per il referendum sulla giustizia quello con l’aggiunta degli specifici 7 articoli della Costituzione che saranno modificati con la riforma del governo Meloni. Panici interverrà in un evento pubblico organizzato dal Comitato per il No di Terracina guidato da Pina Zannella, alle 17:30 nella conferenze dell’Hotel Palace.
Con lui, a spiegare il Referendum e le azioni intraprese, ci sarà l’ Avvocato Marco Trabucco del Comitato per il No terracinese ed il giudice della sezione Civile del tribunale di Latina, Claudio Volpe. L’evento sarà moderato dalla Giornalista Graziella Di Mambro responsabile legalità per Articolo 21, associazione che si batte su temi costituzionalmente garantiti quali la libertà di stampa.
APPUNTAMENTI
A Sezze la scienza esce dai libri e diventa avventura: arrivano “Le Domeniche della Scienza”
A Sezze arrivano le “Domeniche della Scienza – Esplora, Scopri, Impara” un ciclo di appuntamenti gratuiti pensati per bambini dove la curiosità diventa esperienza concreta: dinosauri, medicina, esperimenti, natura e astronomia. Un percorso fatto di missioni, giochi educativi e attività guidate, per vivere la scienza come qualcosa di vicino, divertente e accessibile a tutti. Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di qualità, educative e divertenti, valorizzando spazi e comunità attraverso cultura e conoscenza.
Primo appuntamento oggi 15 marzo – “Dino-Day: Missione Mesozoico” (Parco Cottignoli)
Un evento-gioco in cui i partecipanti viaggiano idealmente nel Mesozoico, incontrano “specie” preistoriche, e soprattutto si trasformano in piccoli paleontologi con attività di scoperta e laboratorio.
“La conoscenza è uno dei pilastri su cui abbiamo scelto di costruire il nostro mandato – ha detto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – Investire nella curiosità dei bambini e dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Le Domeniche della Scienza vogliamo offrire occasioni concrete per avvicinare le nuove generazioni al sapere in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Crediamo che una città che stimola la voglia di imparare sia una città più forte, più consapevole e più libera. Vogliamo far toccare con mano la scienza, far fare ai bambini esperimenti, incuriosirli, stimolarne la curiosità”.
Il programma degli appuntamenti
29 marzo – “Piccoli Medici: Missione Salute” (Auditorium San Michele Arcangelo)
Un appuntamento dedicato al corpo umano e alla salute, con attività pratiche e momenti
interattivi.
3 maggio – “Scienza in Festa: Missione Esperimenti” (Centro Sociale Calabresi)
Una giornata di prove, reazioni e dimostrazioni per vedere la scienza “succedere” dal vivo.
17 maggio – “Bio Detective: Missione Esplorazione” (Sedia del Papa – Quartara)
Un’esperienza tra biologia e natura, con attività di osservazione e scoperta sul campo.
31 maggio – “Cielo in Tasca: Missione Astronomia” (Campetto alla Macchia)
Uno sguardo verso l’alto per avvicinarsi ad astronomia e cosmo in modo semplice e
coinvolgente.
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