Prevenzione itinerante: a Cisterna torna il camper della Asl

La campagna di prevenzione e assistenza sanitaria promossa dalla Asl di Latina, finalizzata all’esecuzione di screening oncologici e consulenze mirate attraverso strutture mobili adeguatamente attrezzate, torna a Cisterna. Lunedì 23 e martedì 24 marzo prossimi la “Compagna itinerante della salute” sarà in città e garantirà in entrambe le giornate un’attività di controllo e vademecum mirate a diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione. Il personale sanitario a bordo del camper, che sosterà presso l’Area del mercato di via della Province dalle ore 9 alle ore 16.30, sarà quindi a disposizione per svolgere alcune attività fondamentali per la prevenzione oncologica.

Sarà infatti possibile effettuare mammografia; counseling senologico; avere una consulenza ostetrica; avere informazioni sugli screening con prenotazione HPV/PAP test; ottenere indicazioni sui corretti stili di vita quali sana alimentazione, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol, corretti livelli di attività fisica. I sanitari saranno anche disponibili per una valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili quali la pressione arteriosa, la glicemia, la colesterolemia. Si potrà inoltre effettuare una prenotazione vaccinale per l’età adulta.

Un’occasione importante per i cittadini di Cisterna per avere un contatto diretto con i medici ed effettuare attività di screening.