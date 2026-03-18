Edilizia scolastica ad Aprilia, la Provincia al lavoro per la messa in sicurezza degli istituti Meucci e Rosselli

Ad Aprilia la Provincia di Latina interviene per la messa in sicurezza degli istituti superiori Liceo Antonio Meucci e Istituto Carlo e Nello Rosselli, a seguito delle criticità strutturali emerse nei giorni scorsi. In particolare, al Meucci si sono registrate infiltrazioni di acqua piovana che hanno provocato danni ai controsoffitti, con la caduta di pannelli nell’auditorium e la formazione di superfici scivolose in diversi ambienti. Per motivi di sicurezza, la dirigente scolastica Laura De Angelis ha disposto l’interdizione totale e parziale di alcune aree dell’edificio.

La Provincia di Latina, competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori, ha effettuato sopralluoghi tecnici accertando la necessità di interventi urgenti sulle coperture. È stato quindi avviato l’iter per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione, che riguarderanno sia il Meucci sia il Rosselli. Gli interventi, affidati a una ditta specializzata, partiranno entro sette giorni e si concluderanno indicativamente entro venti giorni dall’avvio del cantiere, con l’obiettivo di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e restituire gli spazi alla comunità scolastica.

Il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale ha sottolineato come la sicurezza di studenti e personale rappresenti una priorità assoluta, assicurando un monitoraggio costante di tutte le fasi dei lavori.