ATTUALITA'
Edilizia scolastica ad Aprilia, la Provincia al lavoro per la messa in sicurezza degli istituti Meucci e Rosselli
Ad Aprilia la Provincia di Latina interviene per la messa in sicurezza degli istituti superiori Liceo Antonio Meucci e Istituto Carlo e Nello Rosselli, a seguito delle criticità strutturali emerse nei giorni scorsi. In particolare, al Meucci si sono registrate infiltrazioni di acqua piovana che hanno provocato danni ai controsoffitti, con la caduta di pannelli nell’auditorium e la formazione di superfici scivolose in diversi ambienti. Per motivi di sicurezza, la dirigente scolastica Laura De Angelis ha disposto l’interdizione totale e parziale di alcune aree dell’edificio.
La Provincia di Latina, competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori, ha effettuato sopralluoghi tecnici accertando la necessità di interventi urgenti sulle coperture. È stato quindi avviato l’iter per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione, che riguarderanno sia il Meucci sia il Rosselli. Gli interventi, affidati a una ditta specializzata, partiranno entro sette giorni e si concluderanno indicativamente entro venti giorni dall’avvio del cantiere, con l’obiettivo di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e restituire gli spazi alla comunità scolastica.
Il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale ha sottolineato come la sicurezza di studenti e personale rappresenti una priorità assoluta, assicurando un monitoraggio costante di tutte le fasi dei lavori.
ATTUALITA'
Prevenzione itinerante: a Cisterna torna il camper della Asl
La campagna di prevenzione e assistenza sanitaria promossa dalla Asl di Latina, finalizzata all’esecuzione di screening oncologici e consulenze mirate attraverso strutture mobili adeguatamente attrezzate, torna a Cisterna. Lunedì 23 e martedì 24 marzo prossimi la “Compagna itinerante della salute” sarà in città e garantirà in entrambe le giornate un’attività di controllo e vademecum mirate a diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione. Il personale sanitario a bordo del camper, che sosterà presso l’Area del mercato di via della Province dalle ore 9 alle ore 16.30, sarà quindi a disposizione per svolgere alcune attività fondamentali per la prevenzione oncologica.
Sarà infatti possibile effettuare mammografia; counseling senologico; avere una consulenza ostetrica; avere informazioni sugli screening con prenotazione HPV/PAP test; ottenere indicazioni sui corretti stili di vita quali sana alimentazione, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol, corretti livelli di attività fisica. I sanitari saranno anche disponibili per una valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili quali la pressione arteriosa, la glicemia, la colesterolemia. Si potrà inoltre effettuare una prenotazione vaccinale per l’età adulta.
Un’occasione importante per i cittadini di Cisterna per avere un contatto diretto con i medici ed effettuare attività di screening.
ATTUALITA'
Feste popolari, rievocazioni e sagre, avviso pubblico della Regione Lazio
La Regione Lazio ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativo al Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari – anno 2026. Il provvedimento, promosso dall’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, “rappresenta – si legge in una nota – un importante strumento di sostegno alle comunità locali e a tutte quelle realtà che custodiscono e tramandano il patrimonio immateriale del Lazio” ed è rivolto a Comuni, Circoscrizioni e Pro Loco iscritte all’albo regionale. I progetti candidabili dovranno riguardare manifestazioni ed eventi da realizzare nel corso del 2026. Sono ammessi anche gli eventi legati alle festività natalizie che si svolgeranno fino al 6 gennaio 2027, purché avviati nel mese di dicembre 2026.
«Le feste popolari, le rievocazioni storiche, le sagre e i riti religiosi rappresentano il grande bagaglio culturale ed enogastronomico delle nostre località che noi vogliamo promuovere e far scoprire, incoraggiando un turismo desideroso di conoscere le nostre tradizioni. Attraverso questa misura confermiamo la nostra attenzione verso tutti quegli eventi che rappresentano il cuore della memoria collettiva delle comunità locali e piccoli borghi, iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza, sostenere l’attrattività dei territori e valorizzare le tradizioni che raccontano la storia e l’identità del Lazio», dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale, attiva a partire dal 18 marzo 2026 al seguente indirizzo: https://bandiavvisi.regione.lazio.it
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, alle ore 12:00.
ATTUALITA'
Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha incontrato il Latina Calcio in partenza per Potenza alla vigilia della finale di Coppa Italia. Accompagnata dai consiglieri Enzo De Amicis e Claudio Di Matteo, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente il sostegno dell’intera comunità alla squadra, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e il valore sportivo e simbolico di questa sfida.
“Ho voluto essere presente oggi accanto ai ragazzi, al presidente Antonio Terracciano e allo staff per portare loro il saluto e l’incoraggiamento di tutta la città – ha dichiarato – . Questa finale rappresenta non solo un appuntamento sportivo fondamentale, ma anche un momento di grande orgoglio per Latina. La squadra ha dimostrato determinazione, spirito di gruppo e attaccamento ai colori, qualità che ci rendono fieri del percorso fatto fin qui. Il Latina Calcio è la squadra della nostra città, e ho voluto portare i saluti e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Forza Latina!”.
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