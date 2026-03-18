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Qualità della vita, accordo tra Comune di Formia e Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS
FORMIA – E’ stato siglato martedì 17 marzo a Formia il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS che ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio attraverso iniziative condivise: eventi, workshop, laboratori e corsi di sensibilizzazione in luoghi pubblici, con particolare attenzione alla promozione dei valori di Slow Food: “Buono, Pulito e Giusto”.
L’accordo, firmato dal Sindaco Gianluca Taddeo, dal delegato locale Slow Food Stefano Cicione e da Fabrizio Pellegrino, presidente della Condotta Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS, punta a sostenere e valorizzare i prodotti locali, le tradizioni enogastronomiche e i produttori del territorio, contribuendo alla crescita economica e culturale della comunità.
Tra gli obiettivi principali del protocollo vengono indicati: il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali attraverso l’educazione al consumo consapevole e la promozione di prodotti di qualità; la promozione di strategie di rilancio del sistema produttivo locale, favorendo la cooperazione e la pianificazione di lungo periodo per progetti ed eventi tematici; assicurare un futuro sostenibile alle nuove generazioni, basato su valori di rispetto per il cibo e per l’ambiente.
Il Comune di Formia si impegna a sostenere l’associazione Slow Food Golfo di Gaeta e Monti Aurunci APS nelle sue attività, mentre l’associazione si dedicherà alla diffusione dei principi di Slow Food sul territorio comunale.
“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo – perché permette di mettere in rete le eccellenze del nostro territorio e di promuovere una cultura del cibo responsabile e sostenibile. La valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni enogastronomiche non è solo un’opportunità economica, ma anche un modo per rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di rispetto e cura del territorio”.
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Il Cisterna Volley da Dubai rassicura i tifosi. Si trovano nel proprio hotel, il torneo prosegue
Il Cisterna Volley, impegnato nel Nas Tournament di Dubai, si trova attualmente nel proprio hotel di riferimento. La situazione, nella città degli Emirati Arabi, dopo gli attacchi di sabato sera, è al momento sotto controllo: non si sono registrati nuovi raid. La squadra e la dirigenza presenti a Dubai restano in attesa di conoscere l’evoluzione degli eventi.
Il Governo locale, intanto, ha dato l’ok al proseguo del torneo (oggi alle ore 18 italiane è in programma il secondo match del girone, la finale della competizione è prevista per il 7 marzo). Per il momento non è previsto il rientro anticipato in Italia (il governo locale ha annunciato per adesso la “chiusura temporanea del proprio spazio aereo”).
Sarà una priorità del club comunicare in tempo reale aggiornamenti sugli sviluppi della situazione.
Allo stesso tempo il club e la squadra ci tengono a tranquillizzare i propri tifosi e i propri familiari, ringraziando tutti coloro che in queste ore hanno ancora una volta dimostrato il proprio amore per il Cisterna Volley.
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Benacquista Latina in trasferta a Carrara contro Quarrata
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket scenderà in campo questa sera (alle 21) al PalaCarrara per affrontare i padroni di casa del Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata nella 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.
I nerazzurri arrivano a questa trasferta forti del successo casalingo ottenuto nell’ultimo turno contro Ravenna, a quota 30 punti in classifica, determinati a dare continuità all’ultimo risultato positivo. Quarrata invece ha conquistato fino ad ora 14 punti, ma “è un avversario ostico e motivato – dicono dal Club pontino – al pari di Ferrara e Piombino, la formazione toscana è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza diretta e andrà a caccia di punti preziosi”. La gara di andata, disputata al palasport di Cisterna lo scorso 28 settembre è stata vinta da Latina 84-77.
«Contro una squadra intensa, la concentrazione farà la differenza», ha detto il vice allenatore del Latina Davide Gabriele.
Ancora indisponibile Ilario Simonetti, che prosegue il percorso di recupero con allenamenti individuali mirati: il suo rientro nelle rotazioni potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. A rinforzare il roster del Consorzio Leonardo c’è anche Nicola Mei, giocatore di esperienza e volto noto a Latina, dove ha vestito la maglia nerazzurra in Serie A2 nella stagione 2015/16 sotto la guida di coach Gramenzi. (foto Marika Torcivia)
SPORT
Scontro salvezza, domenica 4 Gennaio la sfida con Grottazzolina.
CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley oggi alle ore 18 sarà impegnato nella delicata sfida contro Grottazzolina, 14esima giornata della SuperLega Credem Banca, terza di ritorno. Le due squadre sono separate da quattro lunghezze: al PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca un importantissimo scontro diretto. Una vittoria piena della Yuasa Battery Grottazzolina, che in settimana ha salutato Dusan Petkovic, riaprirebbe la lotta per la salvezza, mentre un successo del Cisterna Volley equivarrebbe a un duro colpo sia in classifica sia dal punto di vista mentale per la formazione di Ortenzi.
Il Cisterna per preparare la sfida contro Grottazzolina si allenerà anche oggi pomeriggio al PalaSavelli, la rifinitura è in programma domani mattina sempre nel palazzetto di Porto San Giorgio.
Da una parte Giulio Magalini è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, mentre Michele Fedrizzi cerca il punto numero 1.000 in SuperLega e i 4 ace che lo separano da quota 400 nelle stagioni regolari. Nel Cisterna Efe Bayram è alla presenza numero 100 in SuperLega, Tommaso Barotto è a 6 punti dai 1.000 in carriera. Filippo Lanza, invece, è a 26 punti dai 4.000.
Daniele Morato: “Sia per noi sia per loro è una gara importantissima, per la classifica e per il morale. Ci siamo preparati consapevoli di dover dare il meglio, anche a livello mentale: la partita persa contro Padova ci deve servire da lezione, anche quello era uno scontro diretto e lo abbiamo affrontato concentrandosi troppo sul risultato, perdendo di vista l’importanza della prestazione. Ecco, non andrà commesso lo stesso errore: vincere sarà la cosa fondamentale, e dobbiamo concentrarci su come farlo. E l’unico modo (per farlo) è giocare la nostra pallavolo, cercando di esprimerci nel miglior modo possibile. Troveremo un ambiente caldo, lo sappiamo vista l’importanza della partita, ma questo non ci deve spaventare, anzi deve essere uno stimolo in più per giocare al massimo. Grottazzolina ha giocatori esperti, sicuramente affronterà la gara in modo aggressivo e sarà fondamentale partire subito concentrati, con il giusto approccio”.
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