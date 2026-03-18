Branzino The Challenge, a Orbetello torna la grande sfida europea della pesca da kayak

LATINA – Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza: acquistando la Colomba di Pace di EMERGENCY si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione che da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. Acquistare il dolce tipico della Pasqua sarà quindi un modo per supportare il lavoro della ong nei fronti di guerra, come a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

I banchetti di EMERGENCY saranno presenti dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie al supporto di circa 3000 volontari e volontarie e nel Lazio anche a Latina in Piazza del Popolo, il 28 e 29 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Molte le piazze di Roma in cui si troveranno i banchetti di EMERGENCY, tra cui: il 26 marzo in Piazzale Aldo Moro, vicino all’ingresso dell’Università La Sapienza (ore 10-18); il 27 e il 28 marzo al Mercato Trionfale in Via Andrea Doria 41 (ore 8.30-13.30); il 27, 28 e 29 marzo al ViviBistrot di Villa Pamphilj con orari diversi a seconda della giornata, in Piazza dei Mirti dalle ore 10 alle ore 19, in Piazza Mazzini (ore 10-19), in Piazza Sempione (ore 10-19); il 28 e 29 marzo in Piazza Sant’Anastasia (ore 10-15) e alla Città dell’Altra Economia in largo Dino Frisullo, con orari diversi a seconda della giornata.

La colomba, realizzata per EMERGENCY dalla storica pasticceria Vergani, ha un peso di 750 grammi, è composta da ingredienti semplici e di qualità (come farina, lievito madre naturale, burro e uova fresche da allevamento a terra).Farcita con scorze di arancia candite italiane e decorata con glassa di zucchero e mandorle, offre un’impareggiabile alveolatura e fragranza. Il prezzo di vendita è di 20 euro. Il dolce pasquale sarà consegnato in una shopper omaggio in cotone naturale con la stampa “ESSERE UMANI” realizzata da Massimo Pesce, in edizione speciale in collaborazione con la tipografia atipicapress.

Sarà possibile acquistare la Colomba di Pace anche sul sito dell’Ong dal 27 febbraio al 29 marzo(https://shop.emergency.it/) e nel negozio di Roma dal 27 febbraio al 4 aprile.

Tutte le informazioni utili e le piazze in continuo aggiornamento dove si potrà acquistare la Colomba di Pace, si possono consultare sul sito: https://www.emergency.it/colomba/.