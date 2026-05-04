Al via “Tutti al mare”: nasce la spiaggia inclusiva pronta per l’estate 2026

LATINA – Al Lido di Latina la spiaggia inclusiva sarà pronta per l’estate. Lo ha detto nel corso della commissione “Trasporti, turismo e marina”, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, l’assessore Gianluca Di Cocco per fare il punto sul progetto “Tutti al mare” che prevede la realizzazione di una spiaggia inclusiva. Gli interventi partiranno dai primi giorni di giugno e la spiaggia sarà pronta e fruibile per la stagione estiva 2026.

“Il progetto – afferma l’assessore Di Cocco – è finanziato dalla Regione Lazio con un contributo pari a 204.671 euro ed è finalizzato alla realizzazione di una spiaggia completamente accessibile alle persone con disabilità, in grado di garantire autonomia, sicurezza e piena fruibilità del litorale. L’intervento si inserisce nell’ambito delle politiche di inclusione sociale e di valorizzazione turistica della marina di Latina, con l’obiettivo di qualificare l’offerta balneare rendendola moderna e accessibile a tutti.

Prevede la realizzazione di un’area attrezzata per una superficie stimata di circa 1.500 mq, organizzata con 8 postazioni ombreggiate dedicate, collegate da passerelle fino alla battigia per consentire un accesso agevole anche a persone con mobilità ridotta. Sono previsti servizi igienici e spogliatoi accessibili, aree di assistenza, nonché dotazioni specifiche come 8 sedie job per l’ingresso in acqua e un sistema Seatrac che consente l’accesso autonomo al mare. È inoltre prevista l’attivazione del servizio di salvamento, con presenza di personale qualificato, a garanzia della sicurezza e della piena operatività della struttura durante la stagione balneare. In una prima fase – chiarisce il delegato del Sindaco alla Marina – iera stata individuata come localizzazione un’area del lungomare compresa tra Capoportiere e Rio Martino, ma nel corso dell’iter autorizzativo sono emerse criticità di natura paesaggistica che hanno determinato un esito negativo della Conferenza dei Servizi, rendendo necessario un ripensamento della localizzazione per evitare la perdita del finanziamento. Con l’approvazione del nuovo Pua tale criticità verrà in futuro evitata. L’amministrazione ha quindi provveduto a individuare una nuova area ossia il tratto A del lungomare, compatibile sotto il profilo autorizzativo, procedendo alla rimodulazione dell’intervento senza alterarne le finalità e accelerando le procedure amministrative. Alla data odierna il progetto risulta riposizionato e pronto per la fase esecutiva, con avvio dei lavori previsto entro i primi giorni di giugno 2026”.

Di Cocco è intervenuto anche illustrando il cronoprogramma, che prevede la realizzazione rapida delle opere essenziali al fine di rendere la spiaggia immediatamente fruibile già per la stagione estiva 2026, completa delle principali dotazioni e del servizio di salvamento.