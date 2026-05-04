ATTUALITA'
Latina, l’astronauta Walter Villadei di ritorno dalla missione “Axiom 3” incontra gli studenti dell’Ic Giuliano
LATINA – All’Ic Giuliano questa mattina si è materializzato il sogno di tanti bambini: conoscere un astronauta. L’Istituto Comprensivo di Latina ha infatti accolto Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e protagonista della recente missione spaziale Axiom Mission 3. “Un evento speciale che ha saputo unire emozione, conoscenza e ispirazione, coinvolgendo studenti e docenti in un’esperienza di grande valore formativo”, sottolineano dalla scuola. Nell’auditorium, davanti alle classi seconde e quinte della scuola primaria, l’astronauta ha raccontato il proprio percorso, dalle prime esperienze fino alla missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Attraverso aneddoti e spiegazioni accessibili, ha accompagnato gli studenti alla scoperta della vita nello spazio: assenza di gravità, esperimenti scientifici condotti in orbita l’importanza del lavoro di squadra, la preparazione fisica e mentale necessaria per affrontare una missione spaziale, aspetti che hanno incuriosito e affascinato i giovani ascoltatori.
“La presenza del Colonnello Villadei – raccontano dalla scuola – ha rappresentato un’opportunità unica per la comunità scolastica: incontrare da vicino un professionista che ha trasformato passione e impegno in una carriera straordinaria. Il suo esempio di determinazione, coraggio e curiosità scientifica ha lasciato un segno profondo nei giovani presenti, offrendo loro un modello concreto a cui guardare”.
Uno dei momenti più coinvolgenti dell’incontro è stato quello dedicato alle domande. I bambini, attenti e partecipi, hanno posto quesiti su temi concreti e curiosi: come si dorme nello spazio, quali emozioni si provano durante il lancio e quali difficoltà si incontrano vivendo lontano dalla Terra. Villadei ha risposto con disponibilità e entusiasmo, trasformando ogni domanda in un’occasione di apprendimento e incoraggiamento, stimolando nei ragazzi il desiderio di conoscere e di mettersi alla prova.
Nel suo intervento, l’astronauta ha ribadito un messaggio fondamentale: i grandi traguardi nascono da impegno, costanza e passione. Ha invitato gli studenti a credere nelle proprie capacità, a coltivare la curiosità e a non temere le sfide. “La conoscenza è il vero motore che ci permette di andare lontano”, ha ricordato, lasciando ai presenti un messaggio potente e attuale.
ATTUALITA'
Al via “Tutti al mare”: nasce la spiaggia inclusiva pronta per l’estate 2026
LATINA – Al Lido di Latina la spiaggia inclusiva sarà pronta per l’estate. Lo ha detto nel corso della commissione “Trasporti, turismo e marina”, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, l’assessore Gianluca Di Cocco per fare il punto sul progetto “Tutti al mare” che prevede la realizzazione di una spiaggia inclusiva. Gli interventi partiranno dai primi giorni di giugno e la spiaggia sarà pronta e fruibile per la stagione estiva 2026.
“Il progetto – afferma l’assessore Di Cocco – è finanziato dalla Regione Lazio con un contributo pari a 204.671 euro ed è finalizzato alla realizzazione di una spiaggia completamente accessibile alle persone con disabilità, in grado di garantire autonomia, sicurezza e piena fruibilità del litorale. L’intervento si inserisce nell’ambito delle politiche di inclusione sociale e di valorizzazione turistica della marina di Latina, con l’obiettivo di qualificare l’offerta balneare rendendola moderna e accessibile a tutti.
Prevede la realizzazione di un’area attrezzata per una superficie stimata di circa 1.500 mq, organizzata con 8 postazioni ombreggiate dedicate, collegate da passerelle fino alla battigia per consentire un accesso agevole anche a persone con mobilità ridotta. Sono previsti servizi igienici e spogliatoi accessibili, aree di assistenza, nonché dotazioni specifiche come 8 sedie job per l’ingresso in acqua e un sistema Seatrac che consente l’accesso autonomo al mare. È inoltre prevista l’attivazione del servizio di salvamento, con presenza di personale qualificato, a garanzia della sicurezza e della piena operatività della struttura durante la stagione balneare. In una prima fase – chiarisce il delegato del Sindaco alla Marina – iera stata individuata come localizzazione un’area del lungomare compresa tra Capoportiere e Rio Martino, ma nel corso dell’iter autorizzativo sono emerse criticità di natura paesaggistica che hanno determinato un esito negativo della Conferenza dei Servizi, rendendo necessario un ripensamento della localizzazione per evitare la perdita del finanziamento. Con l’approvazione del nuovo Pua tale criticità verrà in futuro evitata. L’amministrazione ha quindi provveduto a individuare una nuova area ossia il tratto A del lungomare, compatibile sotto il profilo autorizzativo, procedendo alla rimodulazione dell’intervento senza alterarne le finalità e accelerando le procedure amministrative. Alla data odierna il progetto risulta riposizionato e pronto per la fase esecutiva, con avvio dei lavori previsto entro i primi giorni di giugno 2026”.
Di Cocco è intervenuto anche illustrando il cronoprogramma, che prevede la realizzazione rapida delle opere essenziali al fine di rendere la spiaggia immediatamente fruibile già per la stagione estiva 2026, completa delle principali dotazioni e del servizio di salvamento.
ATTUALITA'
Lievito chiude in bellezza: tutto esaurito al Cinema Corso per Rocco Papaleo
LATINA – Lievito chiude l’XI edizione con un’altra serata da tutto esaurito. Dopo il sold out di sabato al D’Annunzio con Daniele Silvestri, la rassegna culturale ha portato domenica sera al cinema Corso, Rocco Papaleo con la proiezione del suo ultimo film Il Bene Comune. L’attore e regista ha prima salutato il folto pubblico in sala che lo applaudiva, poi, al termine della proiezione, si è a lungo intrattenuto con gli spettatori raccontando aneddoti legati alla pellicola a partire dalla scelta di girare in Basilicata, la sua terra, e di rendere protagonista della storia un albero, il Pino Loricato, simbolo di adattamento e resilienza. Tra una battuta e una riflessione, come è nello stile dell’artista, Papaleo ha sottolineato l’importanza di conoscere le storie degli altri, per creare relazioni vere e vincere l’individualismo imperante di questo momento storico, per trovare il bene comune.
ATTUALITA'
Briga dal palco di Latina: “Quando ero piccolo qui ci ho passato un sacco di estati”
LATINA – Briga a Latina per il concerto del 1° maggio organizzato dalla Cisl. In piazza del Popolo si sono alternate dal primo pomeriggio tante band giovani, poi la chiusura in serata con Briga. Il rapper atteso dal pubblico, ha voluto aprire con un pensiero a Latina: “Quando ero piccolo ci ho passato un sacco di estati qui vicino”, ha detto prima di ringraziare gli organizzatori e cominciare il suo momento musicale
Neopapà di Allegra avuta il 25 marzo dall’attrice Arianna Montefiori, il rapper al termine dell’esibizione è sceso tra il pubblico per cantare insieme “Sei di Mattina”, il suo pezzo cult che ha compiuto 11 anni. Il brano era già noto durante la partecipazione del cantautore ad Amici di Maria De Filippi nel 2014-2015, che ha portato Briga ad essere conosciuto al grande pubblico.
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