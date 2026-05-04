Latina, l’astronauta Walter Villadei di ritorno dalla missione “Axiom 3” incontra gli studenti dell’Ic Giuliano

LATINA – All’Ic Giuliano questa mattina si è materializzato il sogno di tanti bambini: conoscere un astronauta. L’Istituto Comprensivo di Latina ha infatti accolto Walter Villadei, ufficiale dell’Aeronautica Militare e protagonista della recente missione spaziale Axiom Mission 3. “Un evento speciale che ha saputo unire emozione, conoscenza e ispirazione, coinvolgendo studenti e docenti in un’esperienza di grande valore formativo”, sottolineano dalla scuola. Nell’auditorium, davanti alle classi seconde e quinte della scuola primaria, l’astronauta ha raccontato il proprio percorso, dalle prime esperienze fino alla missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Attraverso aneddoti e spiegazioni accessibili, ha accompagnato gli studenti alla scoperta della vita nello spazio: assenza di gravità, esperimenti scientifici condotti in orbita l’importanza del lavoro di squadra, la preparazione fisica e mentale necessaria per affrontare una missione spaziale, aspetti che hanno incuriosito e affascinato i giovani ascoltatori.

“La presenza del Colonnello Villadei – raccontano dalla scuola – ha rappresentato un’opportunità unica per la comunità scolastica: incontrare da vicino un professionista che ha trasformato passione e impegno in una carriera straordinaria. Il suo esempio di determinazione, coraggio e curiosità scientifica ha lasciato un segno profondo nei giovani presenti, offrendo loro un modello concreto a cui guardare”.

Uno dei momenti più coinvolgenti dell’incontro è stato quello dedicato alle domande. I bambini, attenti e partecipi, hanno posto quesiti su temi concreti e curiosi: come si dorme nello spazio, quali emozioni si provano durante il lancio e quali difficoltà si incontrano vivendo lontano dalla Terra. Villadei ha risposto con disponibilità e entusiasmo, trasformando ogni domanda in un’occasione di apprendimento e incoraggiamento, stimolando nei ragazzi il desiderio di conoscere e di mettersi alla prova.

Nel suo intervento, l’astronauta ha ribadito un messaggio fondamentale: i grandi traguardi nascono da impegno, costanza e passione. Ha invitato gli studenti a credere nelle proprie capacità, a coltivare la curiosità e a non temere le sfide. “La conoscenza è il vero motore che ci permette di andare lontano”, ha ricordato, lasciando ai presenti un messaggio potente e attuale.