IN EVIDENZA
Primo Maggio, Garullo, il Segretario Uil Latina: “In piazza per il lavoro dignitoso”
“Lavoro dignitoso” è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026, che si celebrerà a Marghera. Un messaggio che la Uil rilancia anche a Latina, dove resta forte il problema della precarietà. Secondo il segretario generale della uil di latina Luigi Garullo, nonostante nel 2025 si registri un aumento di 6.300 occupati, la qualità del lavoro resta critica: nel settore privato non agricolo quasi il 34% dei contratti è atipico e oltre il 41% è part time. Preoccupano anche i salari: i lavoratori precari guadagnano poco più di 9.000 euro annui, contro i oltre 25.000 dei contratti stabili. Nei primi nove mesi del 2025, inoltre, l’83,7% dei nuovi contratti è stato precario. “Serve rimettere al centro il lavoro stabile e dignitoso – sottolinea Garullo – per contrastare bassi salari, disuguaglianze e la fuga dei giovani all’estero. Contrattazione e rappresentanza restano strumenti fondamentali per tutelare i lavoratori”.
APPUNTAMENTI
Primo Maggio Latina 2026: Briga protagonista in Piazza del Popolo insieme ai talenti emergenti
Sarà una grande festa di musica e talento quella in programma il 1° maggio a Latina. A partire dalle ore 18:00, Piazza del Popolo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione del “Primo Maggio Latina”, evento a ingresso libero e gratuito che unisce spettacolo e valorizzazione degli artisti emergenti.
Ospite d’eccezione della serata sarà Briga, tra i nomi più amati della scena musicale italiana contemporanea. L’artista romano porterà sul palco la sua energia e un repertorio capace di spaziare dal rap alle sonorità più melodiche, dopo il successo ottenuto ad Amici – dove è stato finalista e vincitore del Premio RTL 102.5 – e la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 insieme a Patty Pravo.
Accanto a lui si esibiranno i 15 finalisti del contest musicale, protagonisti di un percorso fatto di passione, impegno e talento. Band e artisti emergenti che avranno l’occasione di esibirsi dal vivo davanti al pubblico, conquistando il loro spazio sotto i riflettori.
L’evento si conferma così come un appuntamento centrale per la scena musicale locale e non solo, capace di unire grandi nomi e nuove promesse in un’unica serata.
L’appuntamento è quindi fissato: 1° maggio, ore 18:00, in Piazza del Popolo a Latina. Una serata di musica dal vivo, emozioni e condivisione, aperta a tutti.
APPUNTAMENTI
Lievito, il 1° maggio a Palazzo M tra cultura, musica e gusto
Un’intera giornata dedicata alla contemporaneità, all’arte e alla condivisione: il 1° maggio il festival Lievito Festival propone un ricco programma di appuntamenti concentrati a Palazzo M, nel cuore della città.
Si parte alle ore 18 in Sala Grande con la presentazione del libro “Qualcosa è andato storto” di Riccardo Luna. Giornalista tra i più autorevoli in Italia sui temi dell’innovazione e della tecnologia, Luna guiderà il pubblico in una riflessione sul ruolo di internet e del web: da promessa di progresso e democrazia a strumento sempre più ambiguo, spesso utilizzato per destabilizzare gli equilibri sociali. A moderare l’incontro sarà Emanuela Gasbarroni.
Alle 19 spazio alla musica con l’atteso appuntamento di Lievito Jam. Sul palco del cortile di Palazzo M si alterneranno sonorità rock, funky, blues e soul grazie all’energia della band statunitense Mama Nai e degli italiani Working Men. Un live all’insegna dell’improvvisazione e della contaminazione, arricchito dalla presenza di numerosi musicisti e special guest.
Dalle 20 il foyer ospiterà una degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Farina, offrendo al pubblico un momento conviviale tra sapori e prodotti del territorio.
La serata si concluderà alle 21 con la proiezione del cortometraggio “Elda e la Dublo”, finalista al Premio Film Impresa 2026. Il film racconta, attraverso il linguaggio cinematografico, la storia e i valori di un’azienda pontina attiva dal 1937. In sala saranno presenti il regista Massimo Ferrari e la produttrice Gaia Capurso.
Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare le mostre curate da MAD – Museo di Arte Diffusa, sotto la direzione di Fabio D’Achille. In Sala Grande la personale di Mirco Marcacci, “Anatomia dell’assenza”, mentre in Sala Caminetto la collettiva “Donne al centro”, con opere di 25 artiste internazionali dedicate al tema della violenza di genere.
ATTUALITA'
Latina, voragine in via Guido Reni: chiusure e modifiche alla viabilità
Il Comune di Latina ha disposto una serie di provvedimenti urgenti alla circolazione a seguito dell’apertura improvvisa di una voragine in via Guido Reni, all’intersezione con piazzale Donatori di Sangue.
L’ordinanza dirigenziale n. 149 del 30 aprile 2026 introduce limitazioni temporanee alla viabilità per consentire lavori urgenti in condizioni di sicurezza, tutelando cittadini, operatori e traffico locale.
Le principali modifiche
A partire dalle ore 19:00 del 30 aprile e fino al termine dei lavori:
- Via Guido Reni
- Divieto di circolazione e di sosta (con rimozione) nel tratto tra viale Michelangelo e piazzale Donatori di Sangue
- Consentito il transito solo a residenti, mezzi di soccorso e diretti all’ospedale S.M. Goretti, con doppio senso di marcia
- Via Cellini
- Divieto di circolazione e sosta tra viale XXI Aprile e via Reni
- Accesso consentito a residenti e mezzi di emergenza
- Ospedale S.M. Goretti
- Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita
- Piazzale Donatori di Sangue
- Divieto di accesso nel tratto verso via Bonaparte interessato dai lavori
- I veicoli provenienti da via Bonaparte potranno svoltare a sinistra in direzione via Canova
Garantito l’accesso all’ospedale
Particolare attenzione è stata riservata alla viabilità attorno all’ospedale “S.M. Goretti”, per garantire sempre il passaggio di ambulanze, forze dell’ordine e utenti diretti alla struttura sanitaria.
Lavori e sicurezza
L’intervento è stato disposto con carattere di estrema urgenza dopo la segnalazione della Polizia Locale. L’obiettivo è il rapido ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza dell’area.
La segnaletica temporanea sarà installata dal Dipartimento Manutenzioni e rimarrà attiva fino al termine dei lavori, quando verrà ripristinata la viabilità ordinaria.
Sanzioni e controlli
Le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto delle disposizioni. Sono previste sanzioni per chi viola i divieti.
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