Camion in fiamme sulla Pontina: traffico in tilt verso Latina

MINTURNO – Si apre un’altra giornata di ricerche per le due sorelle di Minturno scomparse nell’Aquilano, l’undicesima, fin’ora senza notizie. All’attenzione degli investigatori ci sono due numeri telefonici che sono stati attivi per quattro giorni e poi si sono spenti. E’ il poco che emerge nel corso degli accertamenti su più fronti da parte dei carabinieri che hanno trovato e sequestrato nella camera di Sara e Alicya, all’interno della casa famiglia di Civitella Alfedena in cui le minorenni vivevano e da cui si sono allontanate, di bigliettini in codice per comunicare con l’esterno.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni ha raggiunto Civitella: “Voglio andare a fondo, è una situazione troppo fumosa”, ha dichiarato spiegando di aver chiesto l’accesso agli atti.

“Sono ore molto difficili. Io sto seguendo molto da vicino, sono anche in partenza proprio per andare sul posto – ha spiegato a Gr Latina la Garante -. Sono in contatto anche con la mia collega, la dottoressa Alessandra De Febis, Garante dell’Abruzzo, e diciamo che abbiamo veramente timore in qualcosa di qualcosa di bruttissimo. Insieme agli avvocati stiamo cercando di fare luce su situazioni che veramente sono molto fumose. Stanno lavorando i carabinieri che hanno l’inchiesta in mano, avete visto i cani molecolari, abbiamo la protezione civile, i vigili del fuoco, c’è veramente tanto lavoro in atto. Speriamo che ci sia il buon senso di far uscire veramente la verità – aggiunge Sansoni – Ho chiesto per esempio a contezza di questo ragazzo (il ragazzo di Alicya, ndr) che da quello che ho capito era un ragazzo che viveva nella struttura precedentemente, quindi vorrei capire la sua figura realmente dove ci vuole portare. L’ho già preannunciato, purtroppo qui abbiamo veramente un problema di tutela e protezione delle minori, questo è un fatto molto grave, non sposterò l’attenzione, andrò a fondo e sporgerò anche delle denunce“.