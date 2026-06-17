CRONACA
Si finge carabiniere e cerca di truffare un vero carabiniere: denunciato 26enne di Latina
LATINA – Si spaccia per carabiniere e tenta di truffare un vero carabiniere. E’ stato denunciato dai militari della stazione di Borgo Podgora, un 26enne che vive a Latina, già noto alle forze di polizia, accusato ora di tentata truffa e sostituzione di persona. Le indagini dopo la segnalazione di un tentativo di raggiro posto in essere con lo stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine.
Secondo quanto accertato dai militari, l’indagato avrebbe contattato telefonicamente la vittima qualificandosi come maresciallo dell’Arma e riferendogli che l’autovettura intestata alla moglie risultava coinvolta in una presunta rapina consumata ai danni di una gioielleria. Con il pretesto di effettuare verifiche sulla refurtiva, il finto carabiniere avrebbe quindi richiesto la consegna dei monili in oro presenti nell’abitazione, sostenendo che sarebbero stati ritirati da un delegato della Procura incaricato di confrontarli con i preziosi sottratti durante la rapina inventata. L’uomo ha subito chiesto aiuto ai carabinieri, raccontando quanto accaduto. Così, poco dopo, il 26enne si è presentato presso l’abitazione della vittima a bordo di un’auto intestata a un proprio familiare, qualificandosi come delegato della Procura e incaricato del ritiro dei gioielli, ma ad accoglierlo ha trovato i militari, che hanno impedito che la truffa si consumasse e hanno poi identificato l’indagato.
CRONACA
Sara e Alicya, undicesimo giorno senza notizie, la Garante: “Temiamo qualcosa di molto brutto”
MINTURNO – Si apre un’altra giornata di ricerche per le due sorelle di Minturno scomparse nell’Aquilano, l’undicesima, fin’ora senza notizie. All’attenzione degli investigatori ci sono due numeri telefonici che sono stati attivi per quattro giorni e poi si sono spenti. E’ il poco che emerge nel corso degli accertamenti su più fronti da parte dei carabinieri che hanno trovato e sequestrato nella camera di Sara e Alicya, all’interno della casa famiglia di Civitella Alfedena in cui le minorenni vivevano e da cui si sono allontanate, di bigliettini in codice per comunicare con l’esterno.
La Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni ha raggiunto Civitella: “Voglio andare a fondo, è una situazione troppo fumosa”, ha dichiarato spiegando di aver chiesto l’accesso agli atti.
“Sono ore molto difficili. Io sto seguendo molto da vicino, sono anche in partenza proprio per andare sul posto – ha spiegato a Gr Latina la Garante -. Sono in contatto anche con la mia collega, la dottoressa Alessandra De Febis, Garante dell’Abruzzo, e diciamo che abbiamo veramente timore in qualcosa di qualcosa di bruttissimo. Insieme agli avvocati stiamo cercando di fare luce su situazioni che veramente sono molto fumose. Stanno lavorando i carabinieri che hanno l’inchiesta in mano, avete visto i cani molecolari, abbiamo la protezione civile, i vigili del fuoco, c’è veramente tanto lavoro in atto. Speriamo che ci sia il buon senso di far uscire veramente la verità – aggiunge Sansoni – Ho chiesto per esempio a contezza di questo ragazzo (il ragazzo di Alicya, ndr) che da quello che ho capito era un ragazzo che viveva nella struttura precedentemente, quindi vorrei capire la sua figura realmente dove ci vuole portare. L’ho già preannunciato, purtroppo qui abbiamo veramente un problema di tutela e protezione delle minori, questo è un fatto molto grave, non sposterò l’attenzione, andrò a fondo e sporgerò anche delle denunce“.
CRONACA
Sorelle di Aprilia vivono da homeless davanti a Montecitorio: interrogazione di Ciolfi, Ascari e Fontana
APRILIA – “Le sorelle Roberta e Maria Letizia Montoro, residenti ad Aprilia, sono state private della propria abitazione a seguito di una procedura esecutiva immobiliare e da diverse settimane vivono per strada nei pressi di Montecitorio per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla loro vicenda, sostenendo di aver subito la perdita non solo della casa di abitazione, ma anche di ben sei unità immobiliari, tutto in conseguenza di procedure che ritengono illegittime”. Lo affermano le deputate M5S Stefania Ascari e Ilaria Fontana e la consigliera comunale M5S di Latina Maria Grazia Ciolfi che hanno presentato un’interrogazione alla Camera.
Raccogliendo la testimonianza delle due sorelle di Aprilia e del loro legale, le due donne – spiegano le esponenti politiche del Movimento Cinque Stelle “affermano anche di trovarsi in una condizione di grave disagio abitativo e personale, pur essendo proprietarie di beni immobili che, a loro dire, non sarebbero nella loro concreta disponibilità a causa di ulteriori procedure giudiziarie. La procedura esecutiva avrebbe avuto origine da un debito di importo relativamente contenuto e le due sorelle avrebbero tempestivamente presentato istanza di conversione del pignoramento, provvedendo al versamento di somme che ritenevano idonee a soddisfare sia il credito azionato che le relative spese. La legale delle sorelle Montoro ha segnalato possibili anomalie procedurali e le due donne denunciano episodi di intimidazione e di allontanamento verificatisi in prossimità di immobili che esse ritengono di loro proprietà”.
Una vicenda tutta da chiarire che ha assunto – aggiungono Ciolfi e Fontana – particolare rilevanza pubblica per le condizioni di forte disagio in cui versano attualmente le due donne. Ferma restando l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria nella valutazione dei singoli procedimenti, secondo noi è opportuno verificare che tutte le attività siano state svolte nel pieno rispetto delle garanzie, se siano stati adeguatamente valutati i principi di proporzionalità tra il credito azionato e il valore dei beni sottoposti a esecuzione,
se il Ministro dell’interno sia a conoscenza dei presunti episodi intimidatori subiti dalle sorelle Montoro”.
CRONACA
Latina, insulti al Gip Cario in Tribunale, donna portata via. Al magistrato la solidarietà degli Avvocati
LATINA – Grave episodio questa mattina in Tribunale a Latina dove una donna è entrata nell’aula dibattimentale dove si trovava il giudice Giuseppe Cario, impegnato in un interrogatorio di garanzia, alla presenza di una cancelliera, e lo ha insultato prima di essere portata via. La protagonista è una 49 enne che, da quanto si apprende, sventolava un decreto di archiviazione relativo a un procedimento penale nato da una sua denuncia, e ad alta voce ha pronunciato pesanti offese contro il magistrato. Il gip e la cancelliera hanno ripetutamente invitato la donna a uscire dall’aula, ma alla fine è stato necessario l’intervento del personale di vigilanza del palazzo di Giustizia. Nel frattempo è stato chiamato il 112 e sono arrivati polizia e carabinieri. Sono stati questi ultimi a denunciare la signora per interruzione di pubblico servizio e offesa a magistrato.
Immediata la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina che condanna “il grave atto intimidatorio e di violenza”. La nota porta la firma del presidente dell’ordine Avv Giovanni Lauretti il quale ricorda che la vicenda di oggi “fa seguito ad altri gravi gesti di minaccia rivolti ad avvocati e magistrati del circondario pontino” e “deve spingere – aggiunge Lauretti – tutte le istituzioni a mantenere sempre alto il livello di guardia nel fronteggiare questi inquietanti fenomeni criminali”.
“Con la certezza che tutti gli operatori della giustizia non si lasceranno Condizionare nello svolgimento della loro attività da simili di atti e che l’avvocatura sarà sempre al fianco di chi ogni giorno compie il proprio lavoro con intensa dedizione e professionalità si auspica che siano messe in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare i soggetti della giurisdizione e attraverso loro il bene supremo della giustizia e della legalità”, conclude la nota.
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