Donazione e prevenzione: la Croce Rossa Italiana in campo a Latina e provincia

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, nell’aula consiliare del Comune di Latina, l’ultima seduta annuale del Consiglio delle bambine e dei bambini, organismo che coinvolge gli alunni di diversi istituti scolastici cittadini in un percorso di partecipazione attiva alla vita pubblica.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Matilde Celentano, amministratori comunali, consiglieri delegati e rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto.

Nel corso della seduta i giovani consiglieri hanno presentato un video realizzato nell’ambito del progetto dedicato al diritto all’istruzione e hanno consegnato al sindaco una lettera contenente riflessioni e proposte elaborate durante l’anno scolastico.

Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato dedicato al progetto delle bacheche di crossbooking, nato da una proposta avanzata dagli stessi ragazzi. Le strutture, installate in quattro aree della città, sono state pensate come piccole biblioteche libere dove bambini e famiglie possono lasciare e prendere libri, promuovendo la lettura e la condivisione.

Al termine della seduta è stata inaugurata la prima bacheca ai Giardini comunali, dove gli studenti hanno collocato i primi volumi che saranno messi a disposizione della cittadinanza.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del Consiglio delle bambine e dei bambini come strumento di educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, evidenziando come alcune delle proposte avanzate negli anni siano diventate progetti concreti per la città.