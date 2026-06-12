ATTUALITA'
Donazione e prevenzione: la Croce Rossa Italiana in campo a Latina e provincia
Sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma e promuovere la prevenzione cardiovascolare. Sono questi gli obiettivi delle iniziative organizzate dalla Croce Rossa Italiana nel mese di giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Domenica 14 giugno i volontari saranno presenti dalle 9 alle 13 con punti informativi a Capoportiere, a Latina, e in piazzale Aldo Moro a Terracina. I cittadini potranno ricevere informazioni sulle modalità di donazione e sull’importanza di un gesto fondamentale per garantire la disponibilità di sangue e plasma destinati alle attività ospedaliere e alle emergenze sanitarie.
Accanto alle attività di sensibilizzazione, la Croce Rossa Italiana dei comitati di Latina e Aprilia promuoverà una campagna di screening cardiovascolare gratuita rivolta alla cittadinanza.
Gli appuntamenti sono in programma domenica a Cisterna di Latina, in via Aldo Moro, e il 18 giugno ad Aprilia, in via Inghilterra. Durante le giornate saranno effettuati controlli gratuiti della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, accompagnati da una valutazione del rischio cardiovascolare.
L’iniziativa punta a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce dei principali fattori di rischio, promuovendo al tempo stesso la cultura della solidarietà e della tutela della salute.
ATTUALITA'
Ultima seduta annuale del Consiglio delle bambine e dei bambini: inaugurata la prima bacheca di crossbooking
Si è svolta nel pomeriggio di oggi, nell’aula consiliare del Comune di Latina, l’ultima seduta annuale del Consiglio delle bambine e dei bambini, organismo che coinvolge gli alunni di diversi istituti scolastici cittadini in un percorso di partecipazione attiva alla vita pubblica.
All’incontro hanno preso parte il sindaco Matilde Celentano, amministratori comunali, consiglieri delegati e rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto.
Nel corso della seduta i giovani consiglieri hanno presentato un video realizzato nell’ambito del progetto dedicato al diritto all’istruzione e hanno consegnato al sindaco una lettera contenente riflessioni e proposte elaborate durante l’anno scolastico.
Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato dedicato al progetto delle bacheche di crossbooking, nato da una proposta avanzata dagli stessi ragazzi. Le strutture, installate in quattro aree della città, sono state pensate come piccole biblioteche libere dove bambini e famiglie possono lasciare e prendere libri, promuovendo la lettura e la condivisione.
Al termine della seduta è stata inaugurata la prima bacheca ai Giardini comunali, dove gli studenti hanno collocato i primi volumi che saranno messi a disposizione della cittadinanza.
L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del Consiglio delle bambine e dei bambini come strumento di educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, evidenziando come alcune delle proposte avanzate negli anni siano diventate progetti concreti per la città.
ATTUALITA'
Latina, pista di atletica del Campo Coni, 1,2 ml per riqualificarla integralmente
LATINA – La pista di atletica leggera del campo sportivo Coni di via Botticelli sarà completamente riqualificata grazie a un finanziamento straordinario da 1,2 milioni di euro in favore del Comune di Latina, assegnato con decreto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a valere sul “Fondo Sport e Periferie”. Il sì all’istanza presentata a marzo dall’assessore Andrea Chiarato, è arrivato per il “valore altamente strategico e sociale” dell’intervento non solo per Latina, ma per l’intero territorio dell’Agro Pontino, visto che l’impianto sportivo, realizzato nel 1990 e oggetto di un intervento di adeguamento nel 2004, serve un bacino di utenza stimato in oltre 70.000 persone.
“Una notizia meravigliosa – commenta la sindaca Matilde Celentano – restituiremo a Latina un impianto d’eccellenza, finalmente omologato, sicuro e accessibile a tutti”. “Questo risultato straordinario – aggiunge Chiarato – è il frutto di un lavoro di squadra incessante e di una precisa visione politica. Abbiamo interloquito con gli uffici del dipartimento per lo Sport, che ringrazio insieme al ministro Abodi, all’assessore regionale Elena Palazzo e alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera, per determinare accuratamente le necessità tecniche ed economiche del nostro impianto di via Botticelli. La pista di atletica è il cuore pulsante dello sport scolastico e agonistico di Latina, e veder riconosciuto il massimo del contributo stimato è una soddisfazione immensa. Ringrazio Sport e Salute S.p.A. per la tempestiva e proficua istruttoria. Ora siamo pronti a procedere spediti verso la stipula dell’accordo con il dipartimento per definire le modalità di erogazione e avviare i passaggi operativi che trasformeranno questo sogno in realtà”.
La proposta di progetto preliminare prevede la riqualificazione dell’anello della pista di atletica e delle principali, il rifacimento integrale della pedana del salto con l’asta e delle pedane per i salti in estensione e delle pedane del settore salti e lanci, oltre all’adeguamento e le rifiniture del bordo interno della pista per circa 200 metri lineari e la completa tracciatura e segnatura regolamentare di corsie e pedane.
“Questo risultato – conclude Celentano – non arriva per caso, ma premia la visione lungimirante della nostra amministrazione e la determinazione con cui abbiamo lavorato sin dal primo giorno per intercettare i fondi necessari a rilanciare Latina. Abbiamo creduto fermamente nella rinascita di questo impianto e oggi, grazie a un lavoro serio e rigoroso di pianificazione, dimostriamo che la nostra città sa attrarre investimenti concreti e trasformarli in opere storiche per la comunità”.
ATTUALITA'
Degrado in via Don Morosini, il sì del Comitato sul documento del Consiglio comunale
LATINA – “Un punto di partenza su cui lavorare per invertire la rotta”. Così, a nome di tutti gli attivisti del Comitato Basta Degrado nel centro storico di Latina, il presidente Giancarlo Caianiello giudica il documento unanime di maggioranza e opposizione approvato in Consiglio Comunale al termine di due giornate intense sul tema, contenente azioni concrete da realizzare per restituire dignità e sicurezza all’area del centro storico.
“Desidero esprimere – scrive in una nota – un sentito ringraziamento per l’approvazione unanime, da parte del Consiglio Comunale del 9 giugno sul documento scaturito dalla lettera aperta inviata alla Sindaca Matilde Celentano, agli assessori e consiglieri comunali tutti da parte del nostro comitato. La missiva indirizzata come sopra evidenziava una serie di punti relativi ad alcuni interventi necessari a ripristinare le condizioni di decoro e di vivibilità dell’intera area che insiste su Via Don Morosini e zone limitrofe. Durante questi anni molte sono state le iniziative portate avanti da questo comitato e per ultima la giornata delle lenzuolate, consistente nell’esposizione di lenzuola bianche con la scritta BASTA DEGRADO, da parte dei residenti e commercianti appunto del Centro Storico di Latina. Desidero ringraziare i consiglieri comunali – aggiunge Caianiello – che nel corso delle due sedute 8 e 9 Giugno sono intervenuti nel dibattito, evidenziando che le problematiche che affliggono il nostro quartiere durano da molti anni e che purtroppo non hanno ancora trovato risposte concrete”.
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