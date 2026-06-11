Lbc aderisce a Progetto Civico Italia promosso dall’assessore romano Alessandro Onorato

LATINA – La segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera, e il presidente Damiano Coletta comunicano l’adesione del movimento Latina Bene Comune, a livello nazionale, al costituendo partito Progetto Civico Italia, entrando così a far parte della rete di esperienze civiche che caratterizzano il progetto politico promosso da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“L’adesione – si legge in una nota – rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Latina Bene Comune, che dopo oltre dieci anni di esperienza amministrativa e politica maturata sul territorio con il sindaco Damiano Coletta, ritiene necessario contribuire alla costruzione di uno spazio nazionale capace di mettere in rete le migliori esperienze civiche italiane.

“Crediamo che il civismo rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per ricostruire il rapporto tra cittadini e politica – dichiarano la segretaria Ortu La Barbera e il presidente Coletta– Mettere in connessione esperienze nate nei territori significa valorizzare competenze, pratiche amministrative e modelli di partecipazione che hanno dimostrato di saper dare risposte concrete alle comunità. Per questo abbiamo scelto di aderire a Progetto Civico Italia, riconoscendoci nei suoi valori e nella volontà di costruire una proposta politica fondata sul pragmatismo, sulla competenza e sul servizio ai cittadini”. Latina Bene Comune si riconosce infatti nel perimetro di valori espresso da Progetto Civico Italia: la valorizzazione del civismo, la centralità delle esperienze amministrative, la capacità di mettere l’azione politica al servizio delle persone e non il contrario. Una politica che sappia offrire risposte collettive ai bisogni individuali, prendersi cura delle comunità e lavorare per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini.

Scuola, Servizio sanitario nazionale, sicurezza, sostenibilità ambientale, sviluppo economico e lotta alle disuguaglianze, a partire da quelle di genere, rappresentano temi imprescindibili dell’agenda politica contemporanea e costituiscono il terreno comune sul quale Latina Bene Comune intende contribuire al nuovo progetto nazionale.

“Dopo dieci anni dall’elezione di Damiano Coletta a sindaco di Latina – proseguono la segretaria e il presidente di Lbc – riteniamo che l’esperienza maturata dalla nostra comunità politica possa offrire un contributo utile a una rete nazionale del civismo. È un percorso di crescita che guarda al futuro e che può rappresentare un valore aggiunto per tutta l’area progressista del Paese. L’adesione a Progetto Civico Italia – aggiungono da Lbc – non modifica la nostra identità. Latina Bene Comune continuerà a mantenere il proprio nome, la propria storia, la propria autonomia e la propria capacità di scelta nelle dinamiche amministrative e politiche locali. Entriamo in una rete nazionale per rafforzare il valore delle esperienze civiche, convinti che il cambiamento passi dalla capacità di ascoltare i territori e trasformare i bisogni delle persone in politiche concrete”.

Dopo aver costituito un comitato di Latina di Progetto Civico Italia, una delegazione di Latina Bene Comune parteciperà venerdì all’evento nazionale di lancio del partito al Palazzo dei Congressi di Roma, contribuendo alla costruzione di un percorso che punta a dare rappresentanza e forza alle migliori esperienze civiche del Paese.