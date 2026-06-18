Monte San Biagio, controlli della Polizia: sanzioni e segnalazioni tra attività commerciali e strutture ricettive

Cinque violazioni per omessa comunicazione di cessione di fabbricato, sanzioni per mancata esposizione dei prezzi e del cartello di divieto di fumo, una contestazione per la vendita di bombole GPL senza la prescritta SCIA e due segnalazioni al Garante della Privacy per irregolarità nei sistemi di videosorveglianza. È questo il bilancio dei controlli amministrativi effettuati dalla Polizia di Stato di Fondi nel comune di Monte San Biagio, con il supporto della Polizia Locale.

Le verifiche hanno interessato una struttura ricettiva e due attività commerciali, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza, commercio e tutela dei consumatori.

Il primo controllo ha riguardato una struttura ricettiva che in passato operava come bed and breakfast. Gli accertamenti hanno confermato che l’attività risulta cessata dal 2016, ma gli operatori hanno rilevato alcuni contratti di locazione stipulati con cittadini stranieri. Dall’esame della documentazione sono emerse omissioni negli obblighi di comunicazione della cessione di fabbricato, che hanno portato alla contestazione di cinque violazioni amministrative. Durante l’intervento sono state identificate otto persone.

Successivamente gli agenti hanno effettuato un’ispezione in un minimarket del centro cittadino, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Tra queste, la presenza di un impianto di videosorveglianza privo dell’informativa prevista per gli utenti, la mancata esposizione del cartello di divieto di fumo e l’assenza dei prezzi su numerosi prodotti in vendita. È stata inoltre accertata una violazione relativa al consumo di bevande alcoliche nelle immediate pertinenze dell’esercizio commerciale. In questo caso sono state identificate sette persone.

L’ultimo controllo ha interessato un’altra attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Anche qui gli operatori hanno rilevato irregolarità nella videosorveglianza e nella corretta indicazione dei prezzi. Particolare attenzione è stata dedicata ai prodotti ortofrutticoli venduti sfusi, risultati privi delle informazioni necessarie per garantirne la tracciabilità. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento del personale della Asl di Latina per gli approfondimenti di competenza.

Nel corso della stessa ispezione è stata inoltre contestata la vendita di bombole GPL in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Sono in corso ulteriori verifiche su alcuni aspetti legati alla sorvegliabilità dei locali.

Complessivamente sono state controllate 24 persone, di cui 19 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Sei soggetti sono risultati positivi agli accertamenti effettuati attraverso la banca dati SDI.

L’attività si è conclusa con diverse contestazioni e segnalazioni agli enti competenti, nell’ambito dell’azione di controllo finalizzata alla tutela della legalità e della sicurezza sul territorio.