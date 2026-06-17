Sorpreso mentre vende hashish e crack: arrestato 29enne ad Aprilia

È stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva alcune dosi di hashish e crack a un altro giovane. Per questo un cittadino albanese di 29 anni, domiciliato ad Aprilia, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 29enne è stato fermato subito dopo aver ceduto a un coetaneo tre involucri contenenti hashish e crack, per un peso complessivo di oltre un grammo e mezzo.

La successiva perquisizione personale ha permesso ai militari di trovare altre nove dosi delle stesse sostanze, per un peso complessivo di circa quattro grammi e mezzo, oltre a 365 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I controlli sono stati poi estesi all’abitazione dell’uomo, dove sono stati sequestrati ulteriori 1.840 euro in contanti, somma che secondo gli investigatori sarebbe riconducibile alla stessa attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. La droga sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative come disposto dall’autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.