Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea “Alluminio, intrecci di futuro”: prorogato il bando

LATINA – Sarà prorogata fino a martedì 21 luglio la scadenza del bando della XIII edizione del Premio COMEL, il concorso internazionale che promuove l’uso artistico dell’alluminio.

Una consuetudine del Premio che nasce dalla volontà di offrire a un numero sempre maggiore di artisti l’opportunità di partecipare e sottoporre il proprio lavoro alla giuria presieduta dal Prof. Giorgio Agnisola. Un’occasione ancora più significativa quest’anno, poiché la tredicesima edizione sarà anche l’ultima del Premio COMEL.

Dopo tredici anni di attività, gli organizzatori hanno infatti scelto di concludere il percorso del Premio con questa edizione, che rappresenta il compimento di un ciclo ricco di incontri, emozioni, scoperte e talenti provenienti da tutta Europa.

La risposta al bando è stata finora molto positiva, con iscrizioni provenienti da Italia, Germania, Spagna, Grecia, Svizzera, Turchia, Slovacchia e Bielorussia, oltre che da artisti cinesi e giapponesi residenti in Europa. La proroga consentirà a nuovi partecipanti di unirsi a questa rete internazionale di creativi che ogni anno anima il Premio COMEL.

La giuria selezionerà 13 finalisti le cui opere saranno esposte presso lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina dal 17 ottobre al 7 novembre 2026, in occasione della mostra conclusiva del Premio.

Il tema scelto per questa tredicesima edizione è “Intrecci di futuro”, un invito a riflettere sulle molteplici possibilità che si aprono guardando al domani. Opportunità di crescita, collaborazione e incontro che nascono dal confronto tra esperienze, idee e sensibilità differenti. In questa prospettiva il futuro non è motivo di incertezza, ma uno spazio di costruzione e trasformazione, alimentato dagli intrecci di storie, percorsi e relazioni.

L’alluminio diventa così il materiale del futuro per eccellenza: simbolo di modernità e innovazione fin dalle avanguardie artistiche del Novecento, oggi è protagonista in ambiti che spaziano dall’industria alle tecnologie aerospaziali. Leggero, resistente e trasformabile, incarna perfettamente l’idea di un futuro aperto alle possibilità e alla ricerca.

C’è dunque ancora tempo per trovare l’idea giusta, trasformarla in opera e candidarla gratuitamente al Premio COMEL attraverso il sito www.premiocomel.it. Un’ultima occasione per entrare a far parte della storia di un premio che, per tredici anni, ha contribuito a valorizzare il dialogo tra arte contemporanea e alluminio.