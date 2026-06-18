APPUNTAMENTI
Roberto Emanuelli a Latina presenta “Scegliti Sempre”: un incontro tra letteratura, emozioni e condivisione
LATINA – Un appuntamento dedicato alle emozioni, alla crescita personale e alla letteratura contemporanea. Oggi, 18 giugno, alle ore 19, la libreria Feltrinelli di Latina ospiterà lo scrittore Roberto Emanuelli per la presentazione del suo ultimo romanzo, Scegliti Sempre.
Autore apprezzatissimo, Emanuelli arriva a Latina per la prima volta nell’ambito di un lungo tour che lo sta portando in tutta Italia. Il libro, undicesimo della sua carriera, affronta il delicato tema delle relazioni tossiche e dell’amore che porta all’annullamento di sé.
Roberto Emanuelli è stato ospite nel programma di Alessio Campanelli su Radio Immagine
«Scegliti Sempre è il terzo romanzo che dedica particolare attenzione all’amore tossico e alle relazioni sbilanciate», ha raccontato l’autore durante un’intervista radiofonica. Un tema che conosce da vicino: Emanuelli ha infatti spiegato di aver vissuto personalmente un’esperienza sentimentale difficile, dalla quale è uscito dopo un lungo percorso di recupero che ha incluso anche un supporto psicoterapeutico e farmacologico.
Al centro del romanzo c’è Beatrice, una donna che ha sacrificato sé stessa per amore del marito e della famiglia, fino a perdere la propria identità. Un percorso doloroso che la porterà a confrontarsi con le proprie fragilità e a riscoprire il valore dell’amor proprio.
L’incontro di Latina non sarà una classica presentazione letteraria. Emanuelli proporrà infatti una formula ormai consolidata nei suoi eventi: un racconto intimo e diretto della propria esperienza personale, alternato al coinvolgimento del pubblico. Un momento di condivisione in cui i partecipanti saranno invitati a raccontare emozioni, esperienze e riflessioni legate alle proprie storie di vita.
«Mi metto a nudo, racconto la mia storia in modo sincero e autentico, poi coinvolgo il pubblico in una condivisione che spesso diventa molto intima», ha spiegato lo scrittore.
Un format che sta riscuotendo crescente successo in tutta Italia e che potrebbe presto trasformarsi in uno spettacolo teatrale.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
APPUNTAMENTI
“La sicurezza costruisce il futuro”: a Latina il confronto promosso dalla Fillea Cgil Roma e Lazio
LATINA – La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale, il ruolo del sistema bilaterale, il valore del contratto nazionale dell’edilizia, la qualità degli appalti e il rapporto tra parti sociali e istituzioni saranno al centro dell’iniziativa “La sicurezza costruisce il futuro”- promossa dalla Fillea Cgil Frosinone -Latina, in collaborazione con Fillea Cgil Roma e Lazio – in programma giovedì 18 giugno alle ore 17.30 presso il Museo Giannini di Latina.
L’appuntamento vuole offrire un’occasione di confronto pubblico sui temi della prevenzione, della legalità e della qualità del lavoro, anche alla luce dei due importanti procedimenti giudiziari in corso nella provincia di Latina relativi a infortuni mortali sul lavoro che hanno profondamente segnato il territorio. Il primo riguarda Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni morto il 19 giugno 2024 all’ospedale San Camillo di Roma dopo il gravissimo incidente avvenuto il 17 giugno in un’azienda agricola di Borgo Santa Maria, nel territorio di Latina. Il secondo riguarda Umberto Musilli, operaio di 67 anni deceduto in seguito all’incidente sul lavoro avvenuto il 23 giugno 2022 a Sonnino.
«Parlare di sicurezza significa parlare di diritti, dignità del lavoro e responsabilità collettiva – sottolinea Alessio Faustini, segretario generale della Fillea Cgil Frosinone-Latina –. È necessario rafforzare tutti gli strumenti che possono contribuire alla prevenzione degli infortuni: la formazione, la contrattazione, il sistema bilaterale, la qualificazione delle imprese e degli appalti e una sempre più stretta collaborazione tra organizzazioni sindacali, imprese e istituzioni».
Ad aprire i lavori sarà Diego Piccoli, segretario generale della Fillea Cgil Roma e Lazio.
Al dibattito prenderanno parte:
· Matilde Celentano, sindaca di Latina;
· Luca Magliozzi, consigliere della Provincia di Latina;
· Bruno Giordano, magistrato;
· Pierantonio Palluzzi, presidente Ance Latina;
· Alessio Faustini, segretario generale Fillea Cgil Frosinone-Latina;
· Giovanni Salzano, segretario CdLT Frosinone-Latina;
· Roberta Giugliano, direttrice Inail Latina.
Modererà l’incontro la giornalista Graziella Di Mambro.
A seguire sarà presentato il progetto editoriale “LestrellaLAB”, il fumetto realizzato dai ragazzi di Lestrella Pop, un’esperienza che attraverso il linguaggio della narrazione grafica affronta temi legati alla cittadinanza, ai diritti e alla partecipazione.
La seconda parte dell’iniziativa vedrà protagonista il regista internazionale Akihiro Hata, ospite della Fillea Cgil Roma e Lazio, che dialogherà con il magistrato Bruno Giordano sui temi del lavoro, della sicurezza e della dignità delle persone raccontati nel film “Grand Ciel”, la cui proiezione concluderà la serata. Il confronto tra il regista e il magistrato offrirà al pubblico un’occasione originale di approfondimento e riflessione su questioni che attraversano il mondo del lavoro contemporaneo.
L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 70° anniversario della Fillea Cgil Roma e Lazio e intende rilanciare una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, nella convinzione che la sicurezza non rappresenti un costo, ma un investimento indispensabile per la qualità del lavoro, lo sviluppo e la crescita
APPUNTAMENTI
Festa della musica, in piazza del Popolo il concerto della Banda dell’Artiglieria Controaerei
In occasione della 32ª edizione della Festa della Musica, manifestazione nazionale che quest’anno celebra il tema “La voce dei luoghi” ed è specificamente dedicata alle bande musicali, il Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano, COMACA di Sabaudia, e il Comune di Latina sono lieti di annunciare un grande evento concertistico aperto alla cittadinanza.
Domenica 21 giugno, alle ore 17.30, la suggestiva cornice di piazza del Popolo a Latina ospiterà l’esibizione della Banda dell’Artiglieria Controaerei. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Latina , sarà diretto dal Sergente Maggiore Aiutante Daniele Fasano.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali e mira a valorizzare la forte sinergia tra le istituzioni militari e il territorio, offrendo alla comunità un momento di alto valore culturale e di condivisione sociale attraverso il linguaggio universale della musica.
APPUNTAMENTI
A Sezze nasce lo Sky Gin Festival: due giorni dedicati alla cultura del gin nel Parco La Macchia
Un intero weekend dedicato al mondo del gin tra degustazioni, incontri, musica e approfondimenti. Debutta il 18 e 19 luglio il Sezze Sky Gin Festival, prima manifestazione del genere in provincia di Latina, ospitata negli spazi del Parco La Macchia.
L’evento, promosso dall’Associazione Sky Gin e patrocinato dal Comune di Sezze, si svolgerà all’interno di un’area verde di oltre 7.500 metri quadrati e sarà a ingresso gratuito.
L’obiettivo è quello di creare un appuntamento dedicato alla cultura del gin, capace di coinvolgere sia gli appassionati sia chi desidera avvicinarsi a questo distillato attraverso un percorso fatto di sapori, tradizioni e innovazione.
Tra le principali attrazioni ci sarà il “Gin World Tour”, un percorso degustativo facoltativo che accompagnerà i visitatori alla scoperta di etichette e produzioni provenienti da diverse parti del mondo.
Spazio anche alla formazione con masterclass e incontri dedicati alla distillazione, oltre a un’area espositiva che ospiterà dieci produttori italiani. I visitatori potranno conoscere direttamente i produttori, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente le diverse proposte.
Cuore della manifestazione sarà il Gin Tonic Bar, dove bartender professionisti prepareranno cocktail pensati per esaltare le caratteristiche delle varie etichette presenti al festival.
A completare il programma ci saranno spettacoli, musica dal vivo e momenti di intrattenimento che accompagneranno le due giornate.
L’apertura è prevista sabato 18 luglio dalle 18 e domenica 19 luglio dalle 12. Gli organizzatori puntano a trasformare il festival in un appuntamento stabile del calendario estivo del territorio, promuovendo la cultura del bere consapevole e valorizzando le eccellenze produttive italiane.
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