Progetto “Tutti al mare”: da oggi è aperta al pubblico la spiaggia inclusiva a Latina

Un confronto aperto tra amministrazione, tecnici e cittadini per affrontare il problema della presenza di mosche e zanzare sul territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dal Comune e in programma il prossimo 24 giugno, dalle 19 alle 20.30, nella Corte del Municipio.

L’iniziativa, organizzata insieme a Sogea Srl, società che gestisce il servizio di disinfestazione, servirà a fare il punto sugli interventi già effettuati e sulle strategie di prevenzione da adottare nei prossimi mesi, con particolare attenzione alla collaborazione tra enti, operatori del settore e popolazione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Alberto Mosca, dell’assessore alla Sanità, Pari Opportunità e Servizi Sociali Anna Maria Maracchioni e di Marco Porcelli, direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di disinfestazione.

Seguiranno gli interventi di Alberto Bruni, amministratore di Sogea Srl, del consulente di pest management Giorgio Muscetta e dell’entomologo Pietro Cobre, mentre la moderazione sarà affidata a Emanuele Fascetti.

Uno spazio sarà dedicato alle domande del pubblico, per consentire ai cittadini di confrontarsi direttamente con gli esperti sui temi dell’igiene ambientale, della prevenzione e delle azioni messe in campo contro gli insetti infestanti.

“L’intento dell’incontro pubblico è fare chiarezza sulle criticità connesse alla presenza di mosche e zanzare, rispondere alle domande dei cittadini e fornire informazioni”, spiega l’assessore Anna Maria Maracchioni. “L’obiettivo è creare anche un momento di confronto diretto tra amministrazione, tecnici, allevatori, agricoltori e cittadini”.