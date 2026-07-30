Latina piange Iris Silvestri, storica anima del ristorante Impero: aveva 104 anni

Pomeriggio di difficoltà per gli automobilisti in transito sulla Pontina a causa di un incidente stradale che ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Lo scontro si è verificato al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea e ha coinvolto un furgone e un’auto. Nell’impatto, la macchina è finita ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento per la gestione dell’emergenza e mettendo in difficoltà il regolare transito dei veicoli. Le conseguenze sul traffico sono state immediate. Si sono infatti formate lunghe code in direzione Roma, con rallentamenti che stanno interessando il flusso veicolare lungo la strada statale 148. Disagi anche sulla carreggiata opposta: numerosi automobilisti hanno infatti rallentato per osservare la scena dell’incidente, contribuendo ad aumentare la congestione e ad aggravare i tempi di percorrenza.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.