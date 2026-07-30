CRONACA
Latina, si prolunga l’interruzione idrica: ripristino previsto entro le 12
Si prolunga l’interruzione del servizio idrico nel Comune di Latina. Acqualatina ha comunicato che, a causa di sopraggiunti imprevisti tecnici durante i lavori di riparazione della condotta, il ripristino dell’erogazione dell’acqua è stato posticipato alle ore 12 di oggi, giovedì 30 luglio.
L’interruzione continua a interessare gran parte del territorio comunale di Latina. Restano escluse dal disservizio le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.
Per limitare i disagi alla popolazione, resta attivo il servizio sostitutivo con autobotti nei punti di distribuzione di Piazza Angelo Celli e del quartiere Q5, in Largo Francesco Cavalli.
Acqualatina fa sapere che eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente. Per informazioni è possibile contattare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
La società si scusa con gli utenti per i disagi causati dal prolungamento dell’interruzione.
CRONACA
Latina piange Iris Silvestri, storica anima del ristorante Impero: aveva 104 anni
Latina dice addio a Iris Silvestri, storica ristoratrice e testimone della nascita della città. Si è spenta il 29 luglio, all’età di 104 anni, all’ospedale Santa Maria Goretti.
Nata a Genzano di Roma il 15 maggio 1922, arrivò nell’allora Littoria nel 1932 insieme alla famiglia, quando la città era ancora in fase di costruzione. Due anni più tardi il padre Virgilio aprì il ristorante Impero, il primo locale della città, destinato a diventare uno dei simboli della ristorazione pontina. Per decenni Iris Silvestri ha gestito il ristorante insieme al fratello Osvaldo, diventandone il volto più conosciuto e accogliendo generazioni di clienti. La sua attività si è intrecciata con la storia della città, accompagnandone la crescita dalla fondazione fino ai giorni nostri. Ha continuato a lavorare fino all’età di 98 anni, quando ha deciso di ritirarsi, lasciando la gestione dell’attività alle nipoti. Il ristorante Impero ha poi chiuso definitivamente poche settimane fa, segnando la fine di una lunga tradizione familiare.
I funerali saranno celebrati giovedì 30 luglio alle 15.30 nella cattedrale di San Marco.
CRONACA
Latina, il Comitato Basta Degrado denuncia nuovi episodi di vandalismo: “Servono più controlli nel centro storico”
Nuovo episodio di microcriminalità nel centro storico di Latina. Un’automobile parcheggiata in viale Don Morosini è stata trovata dal proprietario senza ruote e pneumatici. Sul posto, secondo quanto riferisce il Comitato Basta Degrado Latina Centro Storico, il responsabile avrebbe persino lasciato il cric utilizzato per smontare le gomme.
Il Comitato ricorda che già nei mesi scorsi si erano verificati episodi simili, con alcune auto danneggiate e finestrini infranti nella stessa zona.
Attraverso una nota, i residenti tornano a denunciare le criticità del quartiere, sostenendo che molte delle problematiche segnalate da tempo non abbiano ancora trovato una soluzione.
Tra le situazioni evidenziate figurano la presenza di bivacchi in largo Pordenone, il mancato completamento di alcuni interventi annunciati, come il playground e l’area giochi finanziata con fondi Fesr, la mancata installazione delle telecamere di videosorveglianza e le criticità legate ad alcuni alloggi dei palazzi Pennacchi.
Il Comitato segnala inoltre episodi di vandalismo e schiamazzi serali in piazza Dante, dove gruppi di giovani, secondo quanto riportato nella nota, giocherebbero a pallone e lascerebbero bottiglie rotte nell’area.
Per questo motivo viene rinnovata la richiesta alle istituzioni e alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sul territorio, garantendo maggiore sicurezza ai residenti in attesa della realizzazione degli interventi annunciati dall’amministrazione comunale.
CRONACA
Incidente sulla Pontina tra Aprilia e Ardea: furgone e auto coinvolti, lunghe code verso Roma
Pomeriggio di difficoltà per gli automobilisti in transito sulla Pontina a causa di un incidente stradale che ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.
Lo scontro si è verificato al confine tra i comuni di Aprilia e Ardea e ha coinvolto un furgone e un’auto. Nell’impatto, la macchina è finita ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento per la gestione dell’emergenza e mettendo in difficoltà il regolare transito dei veicoli. Le conseguenze sul traffico sono state immediate. Si sono infatti formate lunghe code in direzione Roma, con rallentamenti che stanno interessando il flusso veicolare lungo la strada statale 148. Disagi anche sulla carreggiata opposta: numerosi automobilisti hanno infatti rallentato per osservare la scena dell’incidente, contribuendo ad aumentare la congestione e ad aggravare i tempi di percorrenza.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.
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