Borgo Santa Maria, fuga di gas in via Macchia Grande: evacuati i residenti di alcune palazzine

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha firmato un’ordinanza per la tutela degli animali d’affezione durante l’attuale ondata di calore. Il provvedimento, in vigore da subito fino al 30 settembre, introduce una serie di divieti e prescrizioni per prevenire colpi di calore, disidratazione e altri rischi legati alle alte temperature.

L’ordinanza vieta di lasciare cani e gatti in spazi esterni privi di adeguate aree d’ombra permanenti e ventilazione, precisando che ombrelloni e tende non sono considerati sufficienti. Dalle 10 alle 19 gli animali potranno rimanere all’esterno solo se protetti da strutture fisse che garantiscano ombra costante e acqua fresca sempre disponibile.

Tra i divieti figurano anche quello di lasciare gli animali chiusi all’interno delle automobili, anche per brevi periodi e con i finestrini socchiusi, e quello di custodirli in verande o locali soggetti a forte surriscaldamento. L’ordinanza vieta inoltre di far camminare i cani sull’asfalto nelle ore più calde della giornata e sospende fino al 30 settembre attività di addestramento e intenso esercizio fisico.

“Proteggere gli animali è un dovere civile e morale”, ha dichiarato il sindaco Celentano, ricordando anche il percorso avviato dal Comune con il regolamento per il benessere animale e con l’istituzione della figura del Garante per i diritti degli animali.

Il controllo sul rispetto dell’ordinanza sarà affidato alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile volontarie e ai Servizi veterinari della Asl di Latina. Per chi viola le disposizioni sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro, oltre alle eventuali responsabilità penali previste dalla normativa nei casi di maltrattamento o abbandono.