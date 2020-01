Ad Avis, Lilt, Centro Donna Lilith, Valentina Onlus e Chance for Dogs di Latina, il cachet di Tiziano Ferro

LATINA – Per l’Avis aveva già fatto una campagna prestando la sua immagine molti anni fa, per promuovere la donazione di sangue, diventandone poi ambasciatore fisso. La Lilt era stata beneficiaria delle somme raccolte in occasione delle sue nozze Oggi, con l’Avis e la Lega Tumori di Latina, altre tre associazioni locali hanno ringraziato Tiziano Ferro, perché ha scelto di devolvere loro il suo cachet di Sanremo (circa 250 mila euro).

“Un grande gesto di un grande artista che dimostra tutto il suo amore per Latina. Grazie”, è il Tweet a nome della città del sindaco di Latina Coletta appena appresa la notizia.

Riceveranno la donazione con la sede di Latina dell’AVIS e la LILT, il Centro Donna Lilith, che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti; l’Associazione Valentina Onlus, che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici; e infine l’Associazione Chance For Dogs, un’organizzazione senza fine di lucro che si prende cura dei cani randagi e abbandonati nonché della loro adozione.

In una nota si legge : “Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente – con estrema fatica e immenso amore – chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.