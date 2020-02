A Sabaudia assegnati anche gli Europei Assoluti di Canottaggio 2024

SABAUDIA – Sabaudia fa suo anche il Campionato Europeo Assoluto 2024. La notizia di questi minuti arriva dalla Federazione Italiana Canottaggio e riguarda uno dei bacini italiani più belli per il remo, mentre mancano poco più di due mesi allo svolgimento della Prima Prova di Coppa del Mondo, in programma dal 10 al 12 aprile.

L’assegnazione degli European Rowing Champioships – campionato al quale sono interessate tutte le nazioni europee – “è stata un’altra conferma dell’ottimo lavoro che la Federazione sta facendo a livello internazionale”, afferma il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale. “Sabaudia sta diventando sempre più un punto di riferimento per il canottaggio a livello mondiale tanto da aver proposto candidature a nuovi ed importanti avvenimenti remieri come, del resto, è avvenuto anche per Varese”.

Abbagnale ringrazia la sindaca Giada Gervasi e tutta la squadra di cui fa parte l’ex olimpionico del canottaggio Alessio Sartori: “Hanno realizzato un dossier credibile – aggiunge Abbagnale – . Voglio ringraziarla, quindi, per essersi adoperata per la buona riuscita della candidatura a questo Europeo che, aggiunto all’Europeo Junior del 2022 già assegnato, risulta importante per avere continuità organizzativa di eventi internazionali su Sabaudia”.