Bit a Milano, il Parco Nazionale del Circeo c’è

LATINA – Turismo responsabile all’aria aperta è il tema proposto dal Parco Nazionale del Circeo presente anche quest’anno alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo alla quale prendono parte operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. La rassegna ha preso il via ieri e fino a domani (martedì 11 febbraio) sarà vetrina per il territorio pontino presso lo stand della Regione Lazio. Il Parco del Circeo, con i suoi ambienti, costituisce un unicum non solo per il territorio pontino ma anche anche italiano, così per il secondo anno consecutivo è stato invitato nel Padiglione della Regione Lazio a Fieramilanocity.

“Non esiste sulla Terra un’area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali, monumentali e storico come quella perimetrata dalla Regione Lazio”, ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti aggiungendo “Vogliamo rilanciare un modello di turismo che punta non solo al passato ma soprattutto a valorizzare il presente”.

Il Padiglione 3 ospita lo “Spazio Regione Lazio” la cui offerta turistica si basa su tre pilastri: sostenibiltà, innovazione e accessibilità. Lo stand, concepito nel pieno rispetto dell’ambiente, presenterà il ricco patrimonio della regione attraverso un ricco e variegato programma di animazione fatto di incontri, degustazioni enogastronomiche, proposte e idee di viaggio. L’inaugurazione dello stand si terrà domani, domenica 9 febbraio, alle ore 12:00 con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti; l’Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese; e il Presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti.

Il direttore dell’Ente Parco nazionale del Circeo, Paolo Cassola, parlando di turismo responsabile open air, ha illustrato le iniziative presenti e future sul territorio del Parco e non solo, e i progetti messi in campo per valorizzare le potenzialità turistiche in chiave ambientale e culturale. Il ricco programma della kermesse prevede poi uno spazio dedicato a due programmi turistici sostenibili al Circeo e alla Riviera di Ulisse, riuniti assieme al Progetto DestiMED, finanziato da Unione Europea e Regione Lazio, che raccoglie diversi operatori economici delle due aree protette. DestiMED coinvolge tredici aeree protette in diversi paesi europei per avviare una strategia di governance e promuovere offerte di ecoturismo, con standard di qualità interregionali armonizzati, con interventi a cura del tour operator Piccoli Passi con Elide Milani e per la Regione Lazio da Nicoletta Cutolo.

Previste degustazioni organizzate e selezionate da Agro Camera con protagonisti i prodotti del Parco, dalla degustazione della filiera della bufala, sia derivati del latte che carne (salame, ragù bianco di bufalina) coordinata dai fratelli Avagliano (Antico Mulino di San Felice Circeo) accompagnata da tante altre eccellenze del territorio come l’olio biologico di Paola Orsini e il vino della Cantina Sant’Andrea.