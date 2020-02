A Latina la polentata di beneficenza per donare ferri chirurgici al Goretti

LATINA – L’Associazione in Ricordo di Daniele ODV organizza per giovedì 12 Marzo 2020 alle ore 20.00 una polentata di beneficenza (costo 15,00 euro) presso il ristorante “By Night da Elena” in via del Lido Latina Km. 2,100 (di fronte distributore IP).

“Facciamo presente che – spiega Antonietta, presidente dell’Associazione – per far si che l’evento si faccia dobbiamo raggiungere un numero sufficiente di persone, per cui contattate il numero sopra indicato entro il 6 marzo 2020. Il tutto per permettere al ristorante di organizzarsi. Sarà un’occasione per stare tutti insieme e nello stesso tempo raccogliere fondi per l’acquisto di ferri chirurgici da donare alla sala operatoria di Oculistica dell’Ospedale S. M. Goretti di Latina. Abbiamo bisogno del Vostro sostegno, come sempre… e per questo vi ringraziamo. Vi aspettiamo numerosi”.

Per chi volesse partecipare è necessario prenotare i posti al numero 338.7756420 (Antonietta, Mamma di Daniele).