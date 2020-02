Latina, in Piazza del Popolo via al ritocco: prato giallo colorato di verde

LATINA – Un pigmento naturale sta rinverdendo in queste ore le aiuole di Piazza del Popolo. Basta sbirciare all’interno per accorgersi della differenza tra il prato giallo e quello sgargiante già sottoposto al trattamento. “Tutto previsto”, assicurano dal Servizio decoro del Comune di Latina.

La spiegazione è presto detta: per ovviare al limite della colorazione gialla invernale del manto che ricopre le aiuole dopo il restauro dei giardini di Sibò, e ferma la priorità indicata di avere un prato ecosostenibile, più resistente in estate alle alte temperature, e a basso consumo di acqua, si è optato per piantare la varietà Zoysia Japonica decidendo di colorare però i fili d’erba con un colorante naturale. Un’operazione disposta dal Servizio Decoro, che sarà necessaria solo in inverno dal momento che la clorofilla si riaccende naturalmente in primavera e in estate.

“Dovevamo rispettare le due indicazioni date in sede di appalto: il risparmio idrico e la manutenzione sostenibile da una parte, e il lato estetico dall’altra. In questo modo saranno soddisfatte entrambe”, spiega l’assessore al ramo Emilio Ranieri.