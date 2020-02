Sanremo-Latina: Giordana Angi canterà Manuel Finotti

LATINA – New look, versione Festival, la pontina Giordana Angi è attesa per domani sera al festival di Sanremo, in gara tra i big con un pezzo scritto da un talento di Latina: Manuel Finotti.

Lo annuncia lei in un post su Fb: “Solitamente canto pezzi che scrivo, questa volta canterò un brano nato da un altro autore, ho deciso di cantarlo perché mi ha fatto emozionare. @manuelfinotti descrive l’amore materno, la madre che lui descrive e’ una madre che, nonostante le difficoltà che la vita gli pone, riesce a dare presenza a suo figlio. Questa è la forma più pura di amore perché l’unica cosa di cui disponiamo in questa vita è il tempo e decidere cosa farne dedicandolo a qualcuno è una forma di amore puro, tipico di un genitore. Un genitore, indipendentemente da dove venga e da cosa faccia, ama essendoci”.