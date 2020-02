FilmdiPeso 2020, in scadenza il concorso di cortometraggi

LATINA – Ultimi giorni per partecipare e FilmdiPeso – il festival del cortometraggio e del documentario breve – incentrato su nutrizione, alimentazione, cibo, obesità e disturbi alimentari, nato con l’obiettivo di raccontare e mettere in rilievo la complessità di queste tematiche. Registi e videomaker – professionisti e non – hanno tempo fino al 20 febbraio per candidare le loro opere (della durata massima di 20 minuti) alla quarta edizione dello Short Film Festival.

Sarà poi la Giuria presieduta da Gianfranco Pannone ad assegnare il Premio Città di Latina e La Menzione speciale

il 18 aprile 2020 al termine della proiezione delle opere selezionate. Novità della IV edizione, il Premio del pubblico.

L’appuntamento sarà a Latina, in primavera, il 17 e il 18 aprile 2020, al Cinema Oxer, promosso dal Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di Roma – Polo Pontino, in partnership con il Comune di Latina, Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – Safe Food Advocacy Europe, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson Medical SpA e Novo Nordisk.

Il Festival ha ottenuto i patrocini di Regione Lazio, Provincia di Latina, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, Ordine degli Psicologi del Lazio, ASL di Latina, ASL di Viterbo e Comune di Civita Castellana.

Per informazioni, bando di concorso e iscrizioni: www.filmdipeso.it