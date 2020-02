Sanremo, Tiziano Ferro a Mia Martini: “Mimì, io ci ho provato, con tanto amore”

LATINA – Social impazziti come il pubblico dell’Ariston per Tiziano Ferro. La sua interpretazione di Almeno tu nell’universo è stata promossa da tutti nonostante il finale emozionato che non ha soddisfatto il cantautore di Latina. In un post di questi minuti, Tiziano si rivolge direttamente a Mia Martini che ieri sera ha raccontato di aver sognato: “Mimì che vuoi che ti dica? E’ la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito”, ringrazia Ferro per il calore del pubblico e anche della critica che in gran parte si è espressa a favore, ritenendo prevalente la forte emozione creata dalla performance.

E Stasera in arrivo da Aprilia c’è Giordana Angi che canta Come mia madre un pezzo scritto dal pontino Manuel Finotti.

Tra gli autori benissimo il pontino Roberto Casalino coautore del pezzo delle Vibrazioni risultato primo nella classifica provvisoria.