Stop agli allenamenti per il Latina Calcio 1932

LATINA – Dopo il comunicato della Lega nazionale dilettanti di sospensione fino al 3 aprile delle attività nazionali e regionali, anche la serie D del Latina Calcio 1932 sospende gli allenamenti a scopo precauzionale. I giocatori che avrebbero dovuto riprendere la preparazione già da oggi 10 marzo, per iniziativa della società resteranno nelle proprie abitazioni per evitare gli spostamenti e per contribuire a fermare il dilagare del contagio del COVID-19. “Una scelta di responsabilità in linea con le direttive nazionali del Governo Italiano e della Lega Nazionale Dilettanti”.