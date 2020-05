A Cisterna prende forma il progetto per far rinascere il Borgo antico

CISTERNA DI LATINA – Cisterna vuole far rinascere l’antico borgo, la cosiddetta Cisterna Vecchia, interamente distrutto dai bombardamenti bellici, oggi dormitorio. Con l’approvazione nell’ultimo Consiglio comunale del regolamento per la valorizzazione delle attività artigianali e commerciali nel centro storico di Cisterna, grazie alla possibilità di applicare la deroga dei locali storici e all’applicazione di sgravi fiscali e contributi, comincia a prendere forma il progetto dell’Amministrazione.

Lo spiega in una nota Mauro Contarino, presidente della V Commissione consiliare Commercio, Industria, Artigianato, promotore dell’iniziativa: “L’intento – afferma – è quello di migliorare il livello estetico del borgo con la nascita di botteghe e negozi, invogliando i cittadini a far vivere il quartiere. Penso a norcinerie specializzate, macellerie con carni locali, enoteche, birrerie, forni, osterie, pub, caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie artigianali, laboratori di oggetti locali, bed and breakfast”.

Un altro intervento – aggiunge – riguarderà il decoro e la sistemazione delle piazze, delle strade, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di panchine, cestini, la creazione di zone d’ombra; inoltre tutti i residenti e i gestori delle nuove attività dovranno esporre alcune tipologie di fiori e di piante per dare risalto al quartiere con colori e profumi. Dei pannelli mobili raffiguranti dei murales con immagini di riferimento storico armonizzeranno al contesto quegli edifici che tarderanno ad essere recuperati.

Nel progetto anche un itinerario pedonale accompagnerà cittadini e visitatori nella scoperta del patrimonio storico del borgo attraverso una segnaletica con qrcode per informazioni su smartphone, e poi spettacoli, concerti, animazioni, cinema all’aperto e mercatini nei punti caratteristici raggiungendo infine Palazzo Caetani”.

“L’obiettivo – conclude Contarino – è far rinascere una parte importante del nostro centro, accrescerne il decoro, stimolare l’economia, allargare la passeggiata da Corso della Repubblica fino al borgo storico creando un percorso circolare con la possibilità di camminare lungo i vicoli, socializzare, intrattenersi, attrarre visitatori e far conoscere le nostre tante meraviglie”.