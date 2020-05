Covid-19, altri due decessi al Goretti di Latina: morti un uomo di Priverno e una donna di Anzio

LATINA – Altri due decessi nelle ultime ore al Goretti di Latina. Si è spento un uomo di 77 anni di Priverno che faceva parte del cluster del Centro dialisi della città lepina. E non è stato l’unico decesso nelle ultime ore all’ospedale di Latina si è spenta infatti anche un’anziana proveniente da Villa dei Pini ad Anzio.

Secondo quanto si apprende, l’uomo di Priverno, che era molto conosciuto e apprezzato, era stato in una struttura sanitaria di Roma per un piccolo intervento chirurgico tornando poi a fare dialisi presso l’ospedale Regina Elena. Questa mattina nel corso del consiglio comunale che si sta svolgendo in videoconferenza è stato osservato un minuto di raccoglimento per il concittadino.

Il bilancio di vittime del Covid -19 si aggrava in provincia di Latina mentre sono 12 i contagiati del Centro dialisi di Priverno alcuni dei quali ai primi tamponi erano risultati negativi e si sono poi positivizzati. Tutte le persone che hanno avuto a che fare con la struttura sanitaria sono state tracciate e sono in quarantena, i controlli sono stringenti, ma c’è un problema nel problema come ha sottolineato la sindaca Bilancia in un messaggio-appello ai concittadini: “Mentre chiamiamo eroi gli infermieri e i medici, gli operatori del nostro centro dialisi si sentono trattati come appestati. Non cedete alla paura”.

