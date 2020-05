Covid-19, domenica stazionaria, positivi attuali a 112

LATINA – Domenica stazionaria sul fronte dei contagi. Secondo quanto riportato dal bollettino della Asl, non si registrano nuovi casi positivi né nuovi decessi. I casi sono stabili a 544 con indice di prevalenza al 9,46 ;464 sono i guariti. In ospedale sono ricoverate per Covid 34 persone delle 112 positive (78 vengono curate a domicilio).

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Nell’ultima settimana sono aumentate esponenzialmente a causa del cluster di Priverno, le persone in isolamento domiciliare (oggi ne sono segnalate 618, ma il dato era sceso sotto i 100), mentre 12.066 persone hanno terminato il periodo di isolamento.