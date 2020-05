Donati saturimetri e borsa emergenza al Goretti di Latina

LATINA – Sono stati donati ieri, martedì 26 maggio, dall’Associazione In Ricordo di Daniele ODV, al reparto di Oculistica (primario dott. Massimiliano Sepe) del S. M. Goretti di Latina, una borsa si emergenza utile per trasportare in sicurezza, le strumentazioni necessarie per le emergenze mediche. Inoltre, sono stati donati saturimetri utili, di cui ne erano sprovvisti, utili per verificare l’ossigeno nel sangue.

“Per chi volesse aiutarci – dice Antonietta, mamma di Daniele e presidente dell’Associazione – stiamo raccogliendo contributi per l’acquisto di ferri chirurgici per la sala operatoria di Oculistica, sempre del Goretti. Il costo di questi strumenti è di euro 17.169,00. Grazie di cuore a tutte le persone che contribuiranno”.

IBAN: IT 29Z0529614700DR0080008517

Associazione In Ricordo di Daniele ODV

Banca Popolare di Fondi

Causale: ferri chirurgici per sala operatoria Oculistica ospedale di Latina