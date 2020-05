In bici sul ponte del Pantanaccio, arresto cardiaco per un vigile del fuoco di Latina

LATINA – Un giro serale in bicicletta è stato fatale ad un vigile del fuoco del Comando Provinciale di Latina morto mentre attraversava il ponte del Pantanaccio. L’uomo che non era in servizio ha accusato un malore e si è accasciato. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma poi ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i colleghi in servizio.