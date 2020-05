Incendio a Sperlonga, distrutta una rimessa con all’interno un’auto e uno scooter

SPERLONGA – Incendio nel pomeriggio di oggi a Sperlonga, in via Forma in un’area rurale. La squadra dei vigili del fuoco di Gaeta intervenuta ha trovato le fiamme che avvolgevano baracche adibite a deposito di attrezzi, divorando attrezzature, un’auto e uno scooter.

All’interno delle baracche venivano rinvenute anche alcune bombole di gpl che non sono esplose solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Con la squadra di Gaeta hanno operato anche le squadre dei vigili del fuoco di Terracina e di Castelforte, e una autobotte da Latina.

Si indaga per comprendere le cause .