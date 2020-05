Cocaina nell’armadio di una 50 enne di Latina: denunciata

LATINA – Cocaina in un barattolo nell’armadio della camera da letto di un appartamento a Palazzo Pennacchi. La scoperta durante i normali servizi di controllo del territorio e prevenzione quando gli agenti della Squadra Volante, hanno fermato in via Don Morosini a Latina una Citroen C4 la cui conducente mostrava subito un evidente stato di insofferenza alle domande dei poliziotti e un atteggiamento quasi di irritazione e di nervosismo nei loro confronti. Per questa ragione veniva decisa la perquisizione dell’abitazione della donna e spuntava il barattolo con dentro la sostanza solida di colore bianco che ai successivi accertamenti eseguiti risultava cocaina, peraltro di ottima qualità, in tutto 10 grammi. La donna D.F.L. di 50 anni, incensurata, è stata denunciata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.