Il lungomare tra Capo Portiere e Rio Martino domenica diventa isola pedonale

LATINA – Domenica prossima 17 maggio sarà chiuso in via sperimentale il tratto del lungomare di Latina compreso tra Capo Portiere e Rio Martino, con esclusione dei due parcheggi pubblici. Anche l’hotel Fogliano, il Miramare e Il Tirreno apriranno ai cittadini le loro aree sosta private.

La chiusura al traffico nella giornata festiva è prevista dalle 8 alle 20 quando il lungomare a sinistra si trasformerà in un’isola pedonale lunga quattro chilometri e viene indicata come prodromica a una sperimentazione più ampia, sempre limitatamente ai giorni festivi. Il provvedimento infatti rientra tra le azioni per lo sviluppo urbano sostenibile attraverso forme di mobilità alternativa (pedonale, ciclabile).

Il Sindaco di Latina, Damiano Coletta: «Penso che sia una opportunità per i cittadini dopo questo periodo di crisi, poter fruire di un così ampio spazio pedonale, in totale sicurezza, per fare attività motoria e sport. Un angolo incantevole della nostra città. Mi auguro che si continui tutti così, con senso di responsabilità. La riapertura è una fase da gestire con la massima attenzione».

“In questo modo si crea una grande isola pedonale tra il lago di Fogliano e il mare, dando a tutti i cittadini, la possibilità di vivere con maggiore libertà uno dei tratti più belli del nostro territorio, nell’assoluto rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale e su tutte le misure di sicurezza”, spiega il presidente della commissione Ambiente Dario Bellini.

L’ordinanza – acquisito il parere favorevole della Polizia Locale – è stata firmata dalla dirigente alla mobilità Grazia De Simone e pubblicata sull’albo pretorio on line. Prevede l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti gli autoveicoli e ciclomotori ad esclusione dei veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e di primo soccorso oltre che della navetta del servizio di trasporto pubblico urbano. I clienti del camping Rio Martino potranno comunque accedere regolarmente presso la struttura. La segnaletica sul posto sarà installata 48 ore prima del 17 maggio, a partire da domani.