Legambiente Terracina salva un uccello raro: “E’ nella lista rossa di specie a rischio”

TERRACINA – Un Tarabusino, un uccello appartenente alla famiglia degli ardeidi, la stessa degli aironi, specie particolarmente protetta dalla Direttiva Uccelli, inserita nella lista rossa delle specie a rischio, è stato salvato dagli attivisti del Dipartimento Animal Help di Legambiente Terracina in sinergia con la Guardia Costiera di Terracina e con l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse. Presumibilmente stremato dalla lunga migrazione dall’Africa, l’uccello è stato recuperato presso lo stabilimento La Sirenella sul lungomare di Terracina, nutrito e rigenerato dagli esperti del Centro Recupero Animali Selvatici e poi liberato in un habitat protetto, il laghetto di Penitro a Formia.