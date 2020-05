FORMIA – Gli studenti di Formia a colloquio con Alessandro Baricco per parlare di “Storie dal mondo digitale per ragazzi avventurosi”, ovvero di The Game (Giangiacomo Feltrinelli Editore), l’ultimo libro dell’autore torinese, in uscita il 21 maggio.

Un evento on line in anteprima nazionale (mercoledì 20 maggio alle 17,30) organizzato in collaborazione con la casa editrice dai librai Campino di Formia, che vedrà protagonisti gli allievi dello storico liceo classico Vitruvio Pollione e della scuola media Dante Alighieri.

“Un’occasione unica, una bellissima opportunità per incontrare uno degli autori più amati che è anche piuttosto difficile incontrare di persona, a meno di assistere ad una delle sue performance teatrali – sottolinea Enza Campino – Gli studenti saranno collegati in videoconferenza e saranno loro a fare direttamente le domande sulla versione per ragazzi di The Game, l’edizione per adulti uscita per Einaudi due anni fa. Per loro questo libro sarà un po’ come un libro di fantascienza, perché parte dai primi computer per arrivare agli smartphone con tutte le loro possibilità, ma anche i loro pericoli e i loro limiti”. Con studenti e insegnanti sono stati coinvolti anche i genitori.

