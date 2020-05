Organico completato per la Procura di Latina, un pm in più per Il procuratore De Falco

LATINA – “E’ stato completato l’organico della Procura della Repubblica di Latina e con l’arrivo della dottoressa Giorgia Orlando il Procuratore Capo di Latina Giuseppe De Falco avrà finalmente a disposizione una squadra completa”. A renderlo noto è il parlamentare di Formia, Raffaele Trano.

Il presidente della Commissione Finanze alla Camera si era infatti interessato al caso con un ordine del giorno accolto in occasione della conversione del Decreto sicurezza bis (Dl 53/2019), con cui si stabiliva il rafforzamento delle Procure e del sistema giudiziario nelle aree più delicate del Paese.

«Su questo tema – spiega Trano – mi sono quindi confrontato nei giorni scorsi con il procuratore De Falco e intendo avviare al più presto un confronto con il Governo. Il territorio pontino presenta troppe criticità per non mantenere sempre alta la guardia e ritengo un mio preciso dovere fornire tutto il supporto possibile alla magistratura affinché possa intervenire in maniera rapida ed efficace, con mezzi e risorse umane adeguati. C’è sicuramente ancora molto da fare per quanto riguarda il personale amministrativo e per le scoperture dovute ai pensionamenti».

