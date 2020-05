Termina il Mese Mariano, processione per le strade di Latina

LATINA – Si conclude il mese di maggio, che la Chiesa e i fedeli dedicano alla Madonna, e la parrocchia di Santa Domitilla in collaborazione con quella di San Luca organizza la processione della statua della Madonna di Fatima.

L’appuntamento è per domenica 31 maggio alle 21 quando la sacra immagine che reca una reliquia del leccio accanto al quale la Madonna apparve ai pastorelli nel 1917, uscirà dalla chiesa di via De Chirico dirigendosi in via Campania e poi, passando da via Toscana, via Lazio, via Emilia, di nuovo in via Toscana, via Milano, via Rieti, via Fiuggi, via del Lido, via Picasso e via Pierluigi da Palestrina, raggiungerà la parrocchia di San Luca nel quartiere Q5 per poi fare ritorno a Santa Domitilla. Un modo per condividere l’evento religioso con la città che è invitata a partecipare.

“Accogliamola con gioia e segni festosi lungo le strade”, è l’invito del parroco di Santa Domitilla, Don Gianni Toni.