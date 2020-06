Covid-19, allo Spallanzani un concerto-omaggio agli operatori sanitari

La Festa della Repubblica quest’anno si celebra anche con un concerto che si svolgerà nel cortile dell’Istituto Spallanzani di Roma, l’ospedale specializzato in malattie infettive che si è trasformato in un punto di riferimento per tutta la sanità del Lazio durante questa emergenza Covid. All’appuntamento, un omaggio del tenore Francesco Grollo, presenzierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Dedichiamo questo 2 giugno agli operatori della sanità e al loro impegno, con l’Italia che si stringe intorno ai familiari delle vittime del Covid – spiegano dalla Regione Lazio – nel giorno della Festa della Repubblica vogliamo rendere omaggio all’Italia che resiste, che continua a combattere e che resta unita nella memoria per costruire la sua rinascita”.

La diretta del concerto si potrà seguire sulla pagina Fb Salute Lazio.