Un video per invitare la provincia di Latina a rinascere dopo il lockdown

LATINA – In un momento così delicato per tutti noi, di ripartenza e di grandi sacrifici, anche un video emozionale può riuscire a farci sentire uniti e più forti. E’ questo lo spirito con cui è stato ideato, e poi realizzato, il video voluto dal Presidente di Minerva e dell’Osservatorio, Annalisa Muzio grazie alla collaborazione della Provincia di Latina che ha patrocinato il video, tutti i Comuni e tutte le società sportive per le immagini e tutti coloro i quali hanno lavorato alla produzione. “Che questo sia un augurio di rinascita per tutti noi”.