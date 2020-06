3 giugno, riapre tutto. Zingaretti: “Il Lazio torna alla sua vocazione, manteniamo alta l’attenzione”

LATINA – “Domani (3 giugno) finisce il lockdown. Il nostro primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie a chi ora e’ affetto dal virus ed e’ in cura”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla vigilia della riapertura tra le regioni e della ripartenza di ulteriori attività (scuole di musica, di danza d’inglese etc).

Saranno controllate speciali la stazione Termini, gli aeroporti e in genere gli scali della region. Inoltre nel Lazio è stato potenziato il cosiddetto contact tracing e i casi sospetti vengono inviati ai drive-in per il tampone.

“Molta più gente circolerà, proveniente anche da molti Paesi europei. Roma e il Lazio tornano alla loro vocazione naturale, ma aumenterà un po’ il rischio e quindi ancora di più con responsabilità teniamo alta la guardia: distanza, igiene, mascherine”, torna a raccomandare Zingaretti che ha provato sulla sua pelle il virus e invita a misurare la temperatura ovunque si possa, perché è “una scelta che aumenta la sicurezza”.

Un momento per dire grazie “in primo luogo gli operatori della sanità, ma anche a chi nelle settimane più dure non ha mai smesso, gli imprenditori che hanno tenuto per tutti noi aperta la loto azienda e i lavoratori della distribuzione alimentare, o delle banche o delle poste o degli apparati dello Stato che ci hanno permesso di andare avanti”. Un grazie che si estende anche “a chi in queste settimane ha ripreso a lavorare, ad aprire il proprio negozio, la propria impresa e lo ha fatto rispettando le nuove regole garantendo maggiore sicurezza. Grazie ai bambini e ai ragazzi, che hanno resistito, e grazie ai loro insegnanti, che con tutte le difficoltà di questo momento, hanno continuato ad assicurare la loro indispensabile presenza. È dura ma ce la faremo”, conclude il presidente della Regione Lazio.