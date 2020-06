Covid-19, la app “Immuni” si può scaricare, bastano pochi passaggi

LATINA – È scaricabile da oggi in tutta Italia l’app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google e sviluppata nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. Ci vogliono due minuti e i dati da inserire riguardano solo l’area di residenza, non invece informazioni personali che non vengono richieste.

“Dotarsi da adesso dell’app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. I servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell’app” si legge in una nota del Ministero della Salute. Nel Lazio bisognerà attendere ancora qualche giorno perché siano accessibili i servizi che offre. A cominciare saranno infatti, da lunedì 8 giugno, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia e poi a seguire, se tutto andrà bene, nel giro di pochi giorni le altre Regioni.

Tante le critiche e le riserve per lo strumento che ha l’obiettivo di tracciare i contatti dei contagiati dal Covid-19 “anche quelli sconosciuti”. Dopo aver inserito i pochi dati richiesti, il sistema funzionerà in automatico con gli smartphone che si scambieranno codici generati automaticamente quando saranno a distanza di meno di un metro consentendo quindi di sapere chi è la persona con cui siamo venuti anche inconsapevolmente in contatto.

Come si legge scaricando la app, Immuni non registrata nominativi e altri dati elementi che possano ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, bensì codici alfanumerici.