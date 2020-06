A Ventotene arriva Futura, la barca elettrica per la Riserva Marina

VENTOTENE – Si chiama Europa, ma qui già la chiamano Futura perché consente di guardare avanti, verso il futuro che l’isola vuole. E’ stata finanziata dal Ministero per l’Ambiente e, appena arrivata a Ventotene, è già al lavoro, la prima imbarcazione totalmente elettrica che sarà utilizzata come osservatorio nella Riserva Marina protetta. “Sarà nel porto a ricordarci la delicata e preziosa natura ambientale dell’Isola e del suo meraviglioso ambito marino che, la presenza attiva della Riserva, consente di preservare da sconsiderate frequentazioni permettendo tuttavia consapevoli fruizioni”, dicono dal Comune.

Il Sindaco Gerardo Santomauro, ringraziando il Ministero Ambiente Direzione Generale Mare e Coste che ha finanziato l’iniziativa, e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, esprime grande soddisfazione per quello che definisce un “segnale rilevante che viene da una seppur piccola primizia: cambia il mondo e Ventotene è già nella piena condivisione della rinnovata direzione”.

Già nello scorso Ventotene ha messo in campo le prime politiche “plastic free”, poi potenziate, e per il prossimo anno sono in cantiere anche progetti del nuovo Servizio Civile per i giovani, con programmi condivisi con il direttore Antonio Romano, a favore dell’intero patrimonio ambientale isolano. “A piccoli passi e con fatica, scelte coraggiose danno indirizzo, nuove prospettive di futuro agli isolani, e offrono al mondo opportunità di conoscere e frequentare beni tanto prossimi quanto unici”, aggiunge il primo cittadino.

Il battello ricorda le piccole imbarcazioni a zattera in uso tra isole lontane e la sua dimensione consente piccoli trasporti e base lavoro tranquilla e adeguata anche a studio e osservazione. Insomma “Futura” ci apre al miglior modo per sperare in questa nuova stagione, anche dopo tanta pena e con la prudenza necessaria sia per essere sicuri che per dare sicurezza ad ogni ospite-turista sull’Isola.

“Che la nostra “Futura” ci porti lontano e sia inoltre auspicio di un’Estate di natura, consapevolezza e sicurezza per tutti” è l’augurio dell’isola.