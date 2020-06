Covid-19, due nuovi casi positivi a Latina e Minturno scoperti da altre Asl

LATINA – La ASL di Latina non rileva nuovi pazienti positivi al COVID-19 nel bollettino di oggi, ma i casi non sono zero. Arrivano infatti due notifiche da altre Asl, e riguardano due nuovi contagiati residenti in provincia di Latina, nel capoluogo e a Minturno. Anche se diagnosticati fuori provincia infatti, tutti i pontini finiscono nella statistica locale.

I casi totali diventano 549 con indice di prevalenza al 9,54 (per 10mila abitanti); sono 430 i guariti, 34 i decessi, 85 i pazienti ancora positivi al Covid-19 di cui 57 vengono seguiti a casa. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Non si registrano nuovi decessi.