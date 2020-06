Latina, trasporto pubblico, restano le misure di protezione, aumentano le corse per il Mare

LATINA – Per il trasporto pubblico locale sono state definite dalla Regione Lazio le misure riferite alla Fase 2. Permangono il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Per permettere a chi gestisce il trasporto pubblico locale di adeguarsi alle norme vigenti e per garantire comunque un inizio di stagione che possa andare incontro ai cittadini, da lunedì 15 giugno saranno potenziate con diverse corse in più le linee F e Sabotino. Nei giorni a seguire sarà comunque pubblicato il programma delle linee estive.

“Credo si tratti di un servizio essenziale, che va garantito nella stagione estiva con grande attenzione ai collegamenti con il Lido. Nella sicurezza più assoluta di chi ne fruisce e dei lavoratori stessi”, commenta l’assessore alla mobilità Dario Bellini.