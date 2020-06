Lazio, 110 milioni per la sanità: confermato nuovo ospedale a Latina e nel Golfo di Gaeta

LATINA – Il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato hanno presentato oggi un piano da 110 milioni di euro per l’edilizia sanitaria nel Lazio. Alla Pisana è stato formalizzato innanzitutto il via libera alla costruzione di cinque nuovi ospedali, due dei quali nella provincia di Latina: una nuova struttura nel capoluogo e l’atteso Ospedale del Golfo.

Nella videoconferenza è stato poi evidenziato l’ampio risalto dato alle nuove tecnologie, finanziate con il 37% delle risorse.

Alla Asl di Latina sono stati destinati 12 milioni e 200mila euro, da impiegare per l’ampliamento del Santa Maria Goretti di Latina, per lavori di realizzazione della nuova palazzina, di sicurezza antincendio e per l’acquisto di un angiografo fisso. “Entro l’autunno si attende l’ok dal Ministero, poi si arriverà all’Accordo di Programma e si potranno avviare cantieri e acquisti”, è stato annunciato.