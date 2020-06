Spiaggia ecologica al Circeo, tutto merito della Posidonia. Un video per conoscerla

SAN FELICE CIRCEO – ” Le banquette di Posidonia oceanica nutrono e proteggono le nostre spiagge e non sono un rifiuto da rimuovere”. Lo dicono i ricercatori di Enea, Ispra e Tor Vergata che hanno per questo lavorato al progetto Bargain, per promuovere il mantenimento sulle spiagge delle biomasse spiaggiate e una loro gestione utile e più responsabile. Come? Attraverso la spiaggia ecologica che prevede il loro utilizzo in estate, come imbottiture per arredi da spiaggia e divisori anticovid, e in inverno restituendo la Posidonia secca al suo ambiente naturale. l’arenile, dove proteggerà le spiagge dall’erosione.

Il progetto sarà presentato a partire da domani venerdì 19 giugno e l’accesso alla “Spiaggia ecologica” sarà consentito dalle 16 alle 19,30, con cerimonia inaugurale fissata a sabato 20 alle ore 12. La spiaggia sarà ancora visitabile sia sabato 20 che domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, sul Lungomare Circe nei presso dello stabilimento La Conchiglia.

UN VIDEO DELL’ISPRA PER IMPARARE CHE COSA E’ LA POSIDONIA E IL SUO VALORE